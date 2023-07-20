Misli, The Globee-Golden Bridge Ödül Programı'nda 2 Altın Ödül Kazandı

Misli, The Globee - Golden Bridge Ödül Programı'nda Müşteri Deneyimi Projesi ile 'Yılın Müşteri Hizmetleri Projesi' ve 'Yılın Sıradışı Başarısı' olmak üzere 2 Altın Ödül daha aldı.

Misli, 'The Globee-Golden Bridge Ödül Programı'nda 2 farklı kategoride altın ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz ay The Globee Awards'ta 'Müşteri Hizmetleri Alanında Ezber Bozan Şirket' kategorisinde altın ödül kazanan ilk Türk firması olan misli, bu defa da The Globee - Golden Bridge Ödül Programı'nda Müşteri Deneyimi Projesi ile "Yılın Müşteri Hizmetleri Projesi" ve "Yılın Sıradışı Başarısı" olmak üzere 2 Altın Ödül daha aldı.

Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. tarafından 15 Temmuz 2009 tarihinde Spor Toto Teşkilatı ile yapılan sözleşme ile, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarını dünya standartlarında üyelerine sunan yasal elektronik bayii olan Misli, aynı zamanda Türkiye'nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi. Misli, üyelerine her ay 100'lerce maçı canlı izletme hizmeti de sunarken, bu konudaki geliştirmelerini de sürdürüyor.