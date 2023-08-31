Misli, International Business Awards'da iki gümüş Stevie ödülü kazandı

Türkiye'de bahis sektörüne müşteri hizmetleri yaklaşımını getiren misli, International Business Awards'da iki gümüş Stevie ödülüne layık görüldü. Misli'nin 'Müşteri Deneyimi' projesi ile 2023 yılında kazandığı uluslararası ödül sayısı 8'e ulaştı.

İSTANBUL,

Türkiye'de bahis sektörüne müşteri hizmetleri yaklaşımını getiren misli, International Business Awards'da iki gümüş Stevie ödülüne layık görüldü. Misli'nin "Müşteri Deneyimi" projesi ile 2023 yılında kazandığı uluslararası ödül sayısı 8'e ulaştı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu misli, iş dünyasının en prestijli uluslararası ödül organizasyonlarından International Business Awards'dan (IBA) iki Stevie ödülü ile döndü. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ödül programında müşteri hizmetleri kategorisinde yarışan misli, "Müşteri Memnuniyetinde Başarı" ve "Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı" kategorilerinde gümüş ödüllerle taçlandırıldı. Türkiye'de bahis sektörüne müşteri hizmetleri yaklaşımını getirerek "Müşteri Deneyimi" projesini hayata geçiren misli, böylelikle uluslararası alanda 2023 yılında kazandığı ödül sayısını 8'e yükseltti.

Misli, müşteri hizmetleri alanında daha önce de Silikon Vadisi merkezli The Globee Awards ödül programında "Müşteri Hizmetleri Alanında Ezber Bozan Şirket" kategorisinde kazandığı Altın ödülle bu ödüle layık görülen ilk Türk şirket olmuştu. Misli ayrıca bu yıl müşteri hizmetleri alanında Golden Bridge Ödülleri'nde 2, İngiltere merkezli dünyaca ünlü Global Business Excellence Ödülleri'nde de 3 altın ödüle hak kazanmıştı.