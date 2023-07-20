Mısırdan 1 milyon 200 bin ton rekolte hedefleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Lisanslı depoların boşalmasını bekliyoruz"

ADANA Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden Adana'da bu sene mısırda verimin yüzleri güldürmesi bekleniyor. Çiftçiler, lisanslı depolardaki mısırların biran önce yeni mısır için boşaltılmasını ve fiyatların hasattan önce açıklanmasını istiyor.

Türkiye'nin 8.3 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırda hasat yaklaştı. Kent genelinde 2020'de yaklaşık 700 bin dönüm alanda ekilen mısırda 820 bin ton rekolte gerçekleşirken bu rakamlar 2021'de 665 bin dekarda 810 bin ton, geçen yıl ise 800 bin dönümde 1 milyon 50 bin ton olarak kayda geçti. Bu sene de yaklaşık 865 bin dönüm alanda mısır ekimi gerçekleşirken yağışlı hava nedeniyle mısırdan 1 milyon 200 bin ton rekolte hedefleniyor. Ayrıca mısırda verimin bu sene çiftlerin yüzünü güldürmesi bekleniyor. Ancak buğday ve geçen seneki mısırlar nedeniyle lisanslı depoların yaklaşık yüzde 60'ının dolu olduğu öğrenildi. Çiftçiler ise bu nedenle mısırlarını lisanslı depolara dökememe endişesi yaşıyor.

"Depolarda yer açılmasını istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu sene havaların serin gitmesinden dolayı kent genelinde 1 milyon 200 bin ton rekolte bekliyoruz. Ancak fiyatlar daha açıklanmadı ve biz Ağustos ayının başında fiyatların açıklanmasını bekliyoruz. TMO tarafından geçen sene alınan mısırların çoğu lisanslı depolarda dolu. Adana genelinde ise depoların yüzde 60-70'i dolu. Bu depoların biran önce boşalıp mısır için yer açılmasını istiyoruz. Biran önce depoların boşalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mısır bizim için olmazsa olmaz"

Mısırda verimin çiftçinin yüzünü güldüreceğini anlatan Doğan, "Verim açısından çiftçinin yüzü mısırda bu sene gülecek ancak ortada fiyat yok. Geçen sene fiyat 5 bin 700 lira açıklandı ancak şuanda fiyatlar geçen seneden daha düşük. Yeni mahsulün fiyatının açıklanmasını bekliyoruz. TMO depoları boşaltmadan biz ürünü nereye gönderebiliriz. Mısır bizim için olmazsa olmaz. Bu sene buğday ve mısır ekim alanları arttı" dedi. Öte yandan Doğan, buğdayda olduğu gibi mısırda da bin liralık primin verilmesini beklediklerini söyledi.