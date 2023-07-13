Mısır, yerli olarak üretilen ilk petrol sondaj kulesini tanıttı

Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Ayn Sohna limanında yerel olarak üretilen ilk petrol sondaj kulesini Çarşamba günü tanıttı. Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla, sondaj kazıcıların yerli olarak üretilmesinin yeni ve önemli bir basamak olduğunu belirtti. Sondaj kazıcının Mısır ve Çin arasında verimli bir ekonomik işbirliği modeli olduğu vurgulandı.

Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Ayn Sohna limanında yerel olarak üretilen ilk petrol sondaj kulesini Çarşamba günü tanıttı.

2.000 beygir gücündeki otomatik römorka monteli, kara petrol sondaj kulesi, Mısır-Çin ortak girişimi tarafından üretildi.

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık El-Molla, sondaj kazıcıların yerli olarak üretilmesinin yeni ve önemli bir basamak olduğunu, petrol sektörünün kabiliyetlerini en iyi şekilde kullanmasını sağlayacağını söyledi. El-Molla bunun ayrıca, artan petrol talebi karşısında petrol üretimini ve gaz kaynaklarını arttırmak için kuyu açma planlarını hızlandıracağını kaydetti.

Mısırlı bakan, sondaj kazıcının Mısır ve Çin arasında verimli bir ekonomik işbirliği modeli ve Çin'den Mısır'a üretim teknolojisi transferinin başarılı bir örneği olduğunu vurguladı.

Mısır'daki Çin Büyükelçiliği vekili Zhang Chaoyang ise projenin başarıyla teslim edilmesinin Çinli şirketler ile Mısırlı ortakları arasında uzun yıllara dayanan işbirliğinin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

Sondaj kazıcının üreticisi olan Mısır Petrol HH Sondaj Kulesi İmalatı S.A.E Şirketi, Çinli Honghua Grubu Limited Şirketi ve Mısır Genel Petrol Şirketi'nin iştirakları tarafından ortaklaşa finanse edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)