Mısır ve Katar Ortaklığında 29,7 Milyar Dolarlık Kentsel Gelişim Projesi

Mısır, ülkenin batısında 29,7 milyar dolar değerinde bir kentsel gelişim projesinin inşasına yatırım yapmak üzere Katar ile ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu.

Mısır Kabinesi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa Medbuli'nin başkent Kahire'deki kabine merkezinde yeni bir yatırım anlaşmasının imza törenine tanıklık ettiği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Mısır Konut, Altyapı ve Kentsel Topluluklar Bakanlığı'nı temsil eden Yeni Kentsel Topluluklar Kurumu ile Katar şirketi "Ed-Diyar" arasında bir yatırım ortaklığı olduğu belirtildi.

Kabinenin açıklamasında, söz konusu ortaklığın Akdeniz'in kuzeybatı kıyısındaki Mersa Matruh ilinde 'Semla ve Alem Er-Rum' bölgesinde 4 bin 900,99 dönümlük bir arazinin geliştirilmesi ve ekilmesine yönelik bir projenin uygulanmasını içerdiği belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Katar Belediyecilik Bakanı Abdullah bin Hamed bin Abdullah el-Attiye, projenin, yaklaşık 29,7 milyar dolarlık tahmini yatırım tutarıyla bölgedeki en önemli yatırım projelerinden birini temsil ettiğini söyledi.

Projenin 250 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı sağlamasının beklendiğini dile getiren Atiyye, bu projenin, Katar'ın Ed-Diyar şirketinin Mısır ekonomisinin gücüne olan güvenini ve ülkenin olağanüstü coğrafi konumuna yatırım yapmanın mümkün olduğuna olan inancını yansıttığını ifade etti.