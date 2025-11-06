Haberler

Mısır ve Katar Ortaklığında 29,7 Milyar Dolarlık Kentsel Gelişim Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, batısında 29,7 milyar dolar değerinde bir kentsel gelişim projesinin inşası için Katar ile ortaklık anlaşması imzaladı. Proje, Mersa Matruh ilinde 4 bin 900,99 dönümlük arazinin geliştirilmesini kapsıyor ve 250 binden fazla istihdam sağlaması bekleniyor.

Mısır, ülkenin batısında 29,7 milyar dolar değerinde bir kentsel gelişim projesinin inşasına yatırım yapmak üzere Katar ile ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu.

Mısır Kabinesi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa Medbuli'nin başkent Kahire'deki kabine merkezinde yeni bir yatırım anlaşmasının imza törenine tanıklık ettiği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Mısır Konut, Altyapı ve Kentsel Topluluklar Bakanlığı'nı temsil eden Yeni Kentsel Topluluklar Kurumu ile Katar şirketi "Ed-Diyar" arasında bir yatırım ortaklığı olduğu belirtildi.

Kabinenin açıklamasında, söz konusu ortaklığın Akdeniz'in kuzeybatı kıyısındaki Mersa Matruh ilinde 'Semla ve Alem Er-Rum' bölgesinde 4 bin 900,99 dönümlük bir arazinin geliştirilmesi ve ekilmesine yönelik bir projenin uygulanmasını içerdiği belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan Katar Belediyecilik Bakanı Abdullah bin Hamed bin Abdullah el-Attiye, projenin, yaklaşık 29,7 milyar dolarlık tahmini yatırım tutarıyla bölgedeki en önemli yatırım projelerinden birini temsil ettiğini söyledi.

Projenin 250 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı sağlamasının beklendiğini dile getiren Atiyye, bu projenin, Katar'ın Ed-Diyar şirketinin Mısır ekonomisinin gücüne olan güvenini ve ülkenin olağanüstü coğrafi konumuna yatırım yapmanın mümkün olduğuna olan inancını yansıttığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Ekonomi
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllara durgunluk veren olay! Yapay zekayla rüşvet süsü verdiler

Yapay zekayı bakın ne için kullanmışlar?
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Osimhen, dünya yıldızlarıyla birlikte aynı takımda
Akıllara durgunluk veren olay! Yapay zekayla rüşvet süsü verdiler

Yapay zekayı bakın ne için kullanmışlar?
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte büyük şehirlerdeki yeni tarife
Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Resmen açıklandı! Cimbom'a yenilmenin faturası çok ağır oldu
Dağı resmen oymuşlar! Amasya'da merak uyandıran tünel

Dağı resmen oymuşlar! Bir kentimiz bu tüneli konuşuyor
Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil

Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.