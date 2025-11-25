Mısır ve Cezayir Liderlerinden Gazze ve Batı Şeria Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ile Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yüksek Ortak Komite Toplantılarına katılmak üzere başkent Kahire'ye gelen Cezayir Başbakanı Garib'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede, ülkesinin 10 Ekim'de yürürlüğe giren Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırmak ve anlaşmanın ihlallerini önlemek için tüm taraflarla çalışmaya devam ettiğini, insani yardım akışını güçlendirmek ve Gazze'nin yeniden inşası için hazırlıkları sürdürdüğünü belirtti.

Sisi, Gazze'yi bir an önce ayağa kaldırma ve yeniden imarı ele almak üzere uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduklarını da ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki geçici üyeliği sırasında Arap meseleleri, özellikle Filistin meselesi için üstlendiği olumlu rolü takdir ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik uygulamaların derhal durdurulmasının gerekliliği özellikle vurgulandı.

İsrail, Gazze'de iki yıl önce başlayan soykırımla eş zamanlı olarak, Batı Şeria'yı ilhak hazırlıkları kapsamında Filistinlileri topraklarından zorla çıkarma ve yerleşim yeri inşasını genişletme faaliyetlerine hız verdi.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'ya yönelik saldırılar sırasında, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1080 Filistinli öldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı. Aynı dönemde 20 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Yarın Mısır-Cezayir Yüksek Ortak Komite Toplantıları başlıyor

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak 9'uncu Mısır-Cezayir Yüksek Ortak Komite Toplantıları'nda iki ülke arasında işbirliği alanları, ortaklığın güçlendirilmesi çabalarının sürdürülmesi için yol haritasını belirleyen anlaşmalara ve protokollere imza atılacak.

Öte yandan Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamada da toplantılara iki ülke başbakanlarının başkanlık edeceği, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konuların ele alınacağı ve çeşitli alanlarda protokoller ve anlaşmalara imza atılacağı kaydedildi.

Cezayir resmi makamlarının verilerine göre, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2024 yılında 1 milyar dolara ulaştığı, 2023'te ise bu rakamın 872 milyon dolarla sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Ülkenin yerel medyasında geçen haberlere göre ise iki ülke önümüzdeki dönemde yıllık ticaret hacimlerini 5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.