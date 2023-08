Mısır Üreticisi Ahmet Demirci: Mısır Fiyatları Çiftçiyi Kurtarmıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan mısır üreticisi Ahmet Demirci, mısırını açıklanan taban fiyatının altında tüccarlara satmak zorunda kaldığını belirterek, "Geçen yıl elimizde 1 yıl boyunca refah bir şekilde güzel bir şekilde geçineceğimiz kar elde ettik ama bu yıl mısırımızı biçtik şu an elimizde para kalmadı. Ancak borçlarımızı kapattık ama geri bu tarlayı ekecek parayı biz bulamıyoruz, yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Azaplı köyünde çocukluğundan beri çiftçilik yapan 37 yaşındaki Ahmet Demirci, açıklanan mısır tavan fiyatının artık çiftçiyi kurtarmadığını ifade etti. Geçen yıl tarlasına ektiği mısırı satıp 1 yıl geçindiğini ve tekrar tarlasını ektiğini ancak bu yıl mısır hasadından kazandığı parasının şimdiden bittiğini belirten Demirci, tarlayı ekecek parasının kalmadığını söyledi.

"KEŞKE AÇIKLAMASALARDI"

Çiftçi Ahmet Demirci şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri mısır yetiştiririm, ayçiçeği yetiştiririm,yer fıstığı yetiştiririm. Bu mısır alımları her yıl geç açıklanıyor. Düzgün bir açıklama olmadı. Keşke açıklamasalardı. Çiftçi arkadaşlarımız da iyi bilir tüccar arkadaşlarımız da iyi bilir. Açıklamadan önce 5 bin 500'e kadar, 5 bin 400'e kadar, 5 bin 200 ile başlayıp alımlar 5 bin 500 liraya kadar alım yapıyordu tüccarlar. Alım fiyatını açıkladınız 6 lira, iyi bir şey olmadı. Tüccar bin 5 bin 100 liraya düşürdü, 5bin 50'ye, 5 bin liraya.

TÜCCARA YEM OLUYORUZ

Devletimizin kurumu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bize, 'malınızı getirin' diyor. Daha önce TMO'ya da mal döktüm. Onlar da kesinti yapıyor. 6 liraya hayatta biz mal veremeyiz. Yani açıkladığınıza veremeyiz kesintiler olur. Biz hasadımız yapmadan önce bunları ölçtürürüz mısırımızı, o anda biçerimizi ayarlamaya karar veririz. Biçeri ayarladığımızda kamyonda sizin vermiş olduğunuz TMO'nun destekli, yüzde 25 destekli kamyonetleri de ayarladığımızda tarlamızın bir tanesi veya birkaç tanesi nemi düşük gelebiliyor, bir tanesi içinden yüksek gelebiliyor. O yüzden TMO bizi kabul etmiyor. Biz de gidiyoruz tüccara yem oluyoruz haliyle. Siz 6 lira açıklamadan önce onlar 5 bin 500 liraya alıyordu siz 6 bin açıkladınız adamlar da 5 bin 100 lira, 5 bin 50 lira, 5 bin liraya alanlar da var. Bizim isteğimiz şudur; bu fiyatların revize edilmesi tekrar güncellenmesi. 6 liraya aldığınız mısır bize zaten 6 liraya maliyeti var. Yıllarca böyle bir girdi görmedik. Yüzde 200'lerde, yüzde 300'lerde... Bizim girdilerimiz çok yüksek. Mazot başta geliyor, sonra gübre geliyor, ilaç geliyor. Sizden tek ricam var bunun fiyatının güncellenmesi.

"ELİMİZDE TARLA EKECEK PARA KALMADI"

Geçen yıl mısır ekimini aynı seviyelerde yaptık. Geçen yıl elimizde 1 yıl boyunca refah bir şekilde güzel bir şekilde geçineceğimiz kar elde ettik ama bu yıl mısırımızı biçtik şu an elimizde para kalmadı ancak borçlarımızı kapattık ama geri bu tarlayı ekecek parayı biz bulamıyoruz, yok. 100 dönüme yakın tarla işliyorum. Geçen yıl mısırımı biçtiğimde ben tekrar yeniden ektim. Tarlamı sürdüm, ektim, gübresini attım, suyunu verdim cebimdeki para bitti geçen yılın parası ama bu yıl biçtik şu an param bitti. Bir daha biz bu mahsulü nasıl ekeceğiz? Gübresi daha da onlar artacak, mazotta artacak gübre de artacak. Bu enflasyonla her şey arttığı gibi mazot, gübre, işçi, her şey artacak. Her şey arttı, bizim yevmiyecinin bile fiyatı arttı ama bizim nedense mısırımızın fiyatı artmadı."