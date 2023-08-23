Mısır Üreticileri TMO'nun Açıkladığı Fiyata Tepkili

DİLAN KUTLU

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını bu yıl kiloda 6 TL olarak açıklaması, geçen yıla göre kilogram başına sadece 30 kuruş artış yapılması üreticilerin tepkisine neden oldu. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mısırın bir tonunun en az 8 bin lira olmasını 500 lira prim desteği bekliyorduk ama dünkü açıklama bizi şok etti. Adana'da depoların yüzde 90'nı dolu. TMO niye bunu yaptı? Bence 'ürünün bir kısmı tüccara, sağa sola gitsin ben de rahatlayayım' diye. Bu karardan derhal dönülmeli. Üretici, bu karardan mağdur olacak, seneye ekim alanımız azalacak" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatını geçen yıl kilo başına 5 lira 70 kuruş açıklamıştı. Bu yıl sadece 30 kuruş artışla mısır taban fiyatı 6 lira olarak dün TMO tarafından açıklandı. Fiyat, üreticilerin yanı sıra ziraat odaları başkanlarının da tepkisini çekti.

TMO bugün itibarıyla mısır alımı yapacağını dün duyurmuştu ancak buğday alımlarında bile TMO silolarının dolululuğu nedeniyle üreticilerin çoğu ürünlerini serbest piyasaya satmıştı. Mısır, buğday gibi tarlada bekletilemiyor. Mısır nem oranını kaybettikçe verimi düşüyor ve fire veriyor. Üreticiler fire kaybına uğramamak için bir an önce ürünlerini elden çıkartmak istiyor. Ancak buğday alımlarında bile TMO'nun depoları doluyken, üreticiler mısırda da ofisin alım yapacağına ihtimal vermiyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da lisanslı depoların yüzde 90'nın dolu olduğuna dikkat çekerek, ANKA Haber Ajansı'na Adana'da mısır üreticilerinin durumu değerlendirdi:

"MISIRDAKİ AÇIKLAMA BİZİ ŞOK ETTTİ: Türkiye mısır üretiminin yüzde 14'ü Adana tarafından karşılanmakta. Mısır hasadına yaklaşık iki haftadır başlandı. Biz Türkiye olarak 8,3 milyon ton mısır üretiyoruz. Şu anda mısırda kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Ekim alanlarının artmasıyla açığı kapattık. 1 milyon 200 bin ton rekolte bekliyorduk. Son dönemlerde havaların sıcak olmasından dolayı 1 milyon 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçen yıl buğday fiyatı 6 bin 450 TL olarak açıklanırken mısırda 5 bin 700 liraydı. Aradaki fark yüzde 13'tü. Bu yıl şok olduk, aradaki fark yüzde 37,5. Mısırın bir tonunun en az 8 bin lira olmasını 500 lira prim desteği bekliyorduk ama dünkü açıklama bizi şok etti. Mısırın da Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasını bekliyorduk. Acaba fiyat düşük olduğu için mi açıklamadı bunu bilmiyoruz.

LİSANSLI DEPOLARIN YÜZDE 90 KAPASİTESİ DOLU: Mısır piyasada ortalama 5 bin ile 5 bin 300 arasında alım satım yapılıyor. Lisanslı depoların yüzde 90 kapasitesi dolu. TMO tarafından bazı ürünler satılmış ama alan firmalar ürünü boşaltmadığı için yer yok. Yer olmayınca ofiste mısır alımına yeni başladı. 6 bin TL olunca TMO tüccar arasında fark az olduğundan dolayı çiftçi bu sene tüccara da verebilir. Mısırın bir kilogram maliyeti ton başına 5 bin 700 TL. Mazotta, ilaçta, gübrede, tohumda artışlar yüzde 5 mi? Bunu hiç açıklamasaydınız daha iyi. Çiftçimiz serbest piyasaya zaten ürününü veriyor. Biz daha yeni kendi kendimize yeter hale geldik. Seneye mısır ekimi azalacak yine sıkıntıya gireceğiz.

TMO ÜRÜNÜN BİR KISMI TÜCCARA, SAĞA SOLA GİTSİN BEN DE RAHATLAYAYIM DİYE YAPTI: Önceden lisanslı depo sahipleri bizleri arardı 'çiftçiler ürünlerini bize getirsin' diye. Şimdi kimse görüşmüyor çünkü ürün almıyorlar. Çiftçimiz tarlada 2 hafta bekler ama mısır daha da kuruyor o zaman fire veriyor. Çiftçi bu hasadı yaptığında ya kendi çiftliğinde deposu varsa dökecek ya da tüccara verecek ya da lisanslı depoya verecek. Bence TMO niye bunu yaptı? 'Ürünün bir kısmı tüccara, sağa sola gitsin ben de rahatlayayım' diye. Ama bu karardan derhal dönülmeli. Üretici, bu karardan mağdur olacak seneye de ekim alanımız azalacak.

ÇİFTÇİLERİMİZ O KADAR ZENGİN DEĞİL, BÜTÜN İŞLERİNİ KREDİ KULLANARAK YAPMAKTA: Çiftçinin bankalara borçları var. Mazot kredisi, gübre kredisi kullanmış. Eskiden lisanslı depoya ürününüzü döktüğünüzde bir gün sonra gidip bankadan paranızı alabiliyordunuz şu an öyle bir şansınız yok. Buğdayı veren çiftçilerimiz bir ayda iki ayda ancak alabiliyorlar. Dün beni çiftçim aradı, 'buğdayı döktüm daha iki ay oldu alamadım' diyor. Çiftçilerimiz o kadar zengin değil, bütün işlerini Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu özel kredi ve özel bankalardan kredi kullanarak yapmakta. Ürünün hemen satıp da borçlarını ödemekle hükümlü. Bu açıklanan rakamları milletvekilleri sosyal medyadan paylaştılar mı? açıklamadılar, çünkü rakam düşük."