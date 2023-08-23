Mısır Üreticileri Mısır Taban Fiyatına Tepki Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mısır üreticileri, mısır taban fiyatının ton başına 6 bin lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Mısır üreticisi Ahmet Üstünel "6 liradan açıklandı. Maliyeti değil. Bizim ne yapmamız lazım? Bu işi bırakalım mı? Açlıktan mı ölelim? Mazot fırladı, 18 liradan 40 liraya. Bizim ne yapmamız lazım?" dedi. Başka bir çiftçi ise "Geçen sene 5 bin 200 liraya sattım, 5 bin 700 lira açıklandı. Bu sene yine 5 bin 200 lira diyorlar, fiyat 6 bin lira açıklandı" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tonu 6 bin liradan açıklanan 'mısır taban fiyatına' mısır üreticileri tepki gösterdi. Mısır üreticisi Ahmet Üstünel şunları söyledi:

"6 liradan açıklandı. Maliyeti değil. Bizim be yapmamız lazım? Bu işi bırakalım mı? Açlıktan ölelim mi? Mazot fırladı, 18 liradan 40 liraya. Bizim ne yapmamız lazım? Büyüklerimiz böyle yapıyor. Güvendik, 8 lira, 9 lira umuyorduk. Bizim halimiz ne olacak? Yapacak bir şeyimiz yok, başka bir şeyimiz olsa, bu çiftçilik. Çiftçilikten de başka bir şey yapamıyoruz. O zaman biz bu işleri bırakacağız. Başka ne yapacağız? Büyüklerimize sesleniyorum; Söyle, bana da söyle, bir yardımcı olsunlar. Mazot, işçi, gübre her şey pahalandı. Yok başka yapacağımız bir şey yok."

Başka bir çiftçi ise "Geçen sene 5 bin 200 liraya sattım, 5 bin 700 lira açıklandı. Bu sene yine 5 bin 200 lira diyorlar fiyat, yine 6 bin lira açıklandı. Maliyet, 8 bin liraya aldığımız gübrenin tonu şimdi 15 bin lira. Kira parası 3,5 - 4 bin lira dönüme. Çiftçi bitti. Devletimiz sağ olsun, hükümetimiz sağ olsun. Bu gidişat ne olacaksa hepsini kendilerine teslim etmeyi düşünüyorum. Başka çaresi yok. Bundan sonrada ne yapacağız bilmiyoruz ömür bitti" dedi.