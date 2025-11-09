Mısır, Türk Limanlarında Konteyner Taşımacılığında İlk Sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekimde Türk limanlarındaki konteyner taşımacılığında Mısır'ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "Sadece bir ayda 181 bin 534 TEU konteyner, Mısır bağlantılı olarak işlem gördü." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Mısır'da düzenlenen TransMEA 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı ve Forumu'nun açılış törenine katıldı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Uraloğlu, Türk firmalarının stantları başta olmak üzere fuar alanını gezerek katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu.

Uraloğlu yarın panelde konuşacak

Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Yunanistan ve Güney Afrika'nın ulaştırmadan sorumlu bakanlarının yer alacağı üst düzey katılımcılarla birlikte yarın gerçekleştirilecek panele katılacak olan Uraloğlu, "Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması" başlıklı oturumda konuşacak.

Uraloğlu, bölgenin en büyük ulaşım platformlarından biri olarak gösterilen etkinlikte, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarında edindiği tecrübeyi katılımcılarla paylaşacak, Türkiye'nin ulaştırma alanında son yıllarda hayata geçirdiği mega projeler ve Kalkınma Yolu Projesi gibi bölgesel bağlantı vizyonuna dair görüşlerini aktaracak.

Konteyner taşımacılığında Mısır, hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, bu yılın ocak-ekim döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 11 milyon 685 bin 357 TEU'ya ulaştığını bildirerek, ekim ayında da elleçlenen konteyner miktarının yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 1 milyon 193 bin 441 TEU'ya yükseldiğini ifade etti.

Mısır'ın, ekimde deniz yolu ile en fazla konteynerin geldiği ülke olduğunu belirten Uraloğlu, "Ekimde deniz yolu ile limanlarımıza en fazla konteynerin geldiği ülke, 88 bin 476 TEU ile Mısır oldu. Mısır'ı sırasıyla, 48 bin 419 TEU ile Yunanistan limanlarından ve 36 bin 335 TEU ile Çin limanlarından gelen konteyner taşımaları takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türk limanlarından deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan konteyner yüklemelerinde de ilk sırayı 93 bin 58 TEU ile yine Mısır'ın aldığını aktararak, Türkiye ile Mısır arasında deniz ticaretinin güçlendiğine dikkati çekti.

Mısır'ı sırasıyla 43 bin 192 TEU ile Çin'e ve 33 bin 316 TEU ile İtalya'ya yapılan konteyner taşımalarının takip ettiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Böylece, ekimde Türk limanlarındaki konteyner taşımacılığında Mısır, hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldı. Sadece bir ayda 181 bin 534 TEU konteyner, Mısır bağlantılı olarak işlem gördü. Limanlarımızda elleçlenen konteynerlerin yüzde 15'inden fazlası Mısır bağlantılı taşımacılık kapsamında gerçekleşti."