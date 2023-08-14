Mısır, Ticaret Açığını Kapatmak İçin Arazi Satışına Çıkıyor

Mısır, 30 milyar ABD dolarına ulaşan ticaret açığını kapatma planı kapsamında 1,7 kilometrekarelik araziyi satışa çıkaracak. Araziler endüstriyel yatırımlara ayrılmış durumda.

KAHİRE, 14 Ağustos (Xinhua) -- Mısır, 30 milyar ABD dolarına ulaşan ticaret açığını kapatma planı kapsamında 1,7 kilometrekarelik araziyi satışa çıkaracak.

Mısır Sanayi Kalkınma Otoritesi (IDA) Başkanı Muhammed Abdülkerim Pazar günü yaptığı açıklamada kurumun, 16 Ağustos'ta 14 valilikteki 790 arsayı yerli ve yabancı yatırımcılar için satışa çıkaracağını söyledi.

Araziler; mühendislik, kimyasallar, inşaat malzemeleri, gıda ve eczacılık sektörleri gibi endüstriyel yatırımlara ayrılmış durumda.

Abdülkerim, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın ekonomik büyümeyi artıran ve ithalatı azaltıp yerel alternatifler sunarak ticaret dengesi açığını azaltan sektörlerin yerelleştirilmesini sağlamaya yönelik yatırım fırsatları sağladığını kaydetti.

Mısır, uzun süren Kovid-19 pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna çatışmasının yol açtığı küresel ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak döviz kıtlığı çekerken, son yıllarda yüksek enflasyonu kontrol altına alma konusunda sıkıntılar yaşıyor.