Mısır para birimi dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti
AA - Ferdi Bayat - Ekonomi
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Mısır para birimi Cüneyh, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 17.81'den işlem görüyor.
Mısır para birimi Cüneyh, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 17.81'den işlem görüyor.
Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Mısır Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısının ardından faiz oranlarında 100 baz puan artışına gitti.
Merkez bankasının faiz oranında yüzde 1 artışa gitmesinin ardından Cüneyh, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Bu sabah dolar karşısında 15.77'den işlem gören Cüneyh, dolar karşısındaki sert düşüşün ardından borsada 17.81'den işlem görmeye başladı.
Mısır para birimi Cüneyh, Kasım 2020'den bu yana dolar karşısında 15.70 civarında işlem görüyordu.
AA / Ferdi Bayat - Ekonomi