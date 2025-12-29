Mısır: Lübnan'a gaz sahalarının keşfi ve çıkarılması konusunda destek vereceğiz

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, ikili ilişkiler çerçevesinde ülkesinin Lübnan'a doğal gaz sahalarının keşfi, gazın çıkarılması, taşınması ve dağıtımı süreçlerinde destek sağlayacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, Mısırlı Bakan Bedevi'yi başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bakan Bedevi, doğal gaz alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek ülkesinin Lübnan'da doğal gaz sahalarının keşfi, gazın çıkarılması, taşınması ve dağıtımı süreçlerine destek sağlayacağını belirtti.

Bu kapsamda Bedevi, petrol ve doğal gaz alanındaki işbirliğini koordine etmek amacıyla iki ülke arasında ortak çalışma grupları kurulacağını da kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise Beyrut ile Kahire arasında, elektrik üretimi için Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu doğal gazın teminine yönelik mutabakat zaptının imzalanmasını önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Avn, söz konusu mutabakatın Lübnan'ın elektrik üretim kapasitesini artırarak enerji arzını güçlendireceğini ve mevcut elektrik kesintilerini hafifleteceğini vurguladı.

Bugün imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, doğal gazın boru hattı aracılığıyla Mısır'dan Lübnan'ın kuzeyindeki Deyr Ammar Elektrik Santrali'ne iletilmesi öngörülüyor.

Lübnan'da 2019'dan bu yana süren derin ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlara günde yalnızca yaklaşık 4 saat devlet elektriği sağlanabiliyor. Bu durum, çok sayıda kişinin yüksek maliyetli özel jeneratör aboneliklerine yönelmesine yol açıyor.