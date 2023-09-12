Mısır'ın yeni idari başkentinde dev ticaret bölgesi inşa ediliyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki yeni idari başkentte yer alan Merkezi Ticaret Bölgesi projesi, Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) tarafından inşa ediliyor. Proje, onlarca ticari ve konut binasıyla birlikte destekleyici altyapıyı da içeriyor. Bölgedeki Iconic Tower ise tamamlandığında Afrika'nın en yüksek gökdeleni olacak.

KAHİRE, 12 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki yeni idari başkentte yer alan Merkezi Ticaret Bölgesi projesinin inşaat alanı, 11 Eylül 2023.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 50 kilometre doğusundaki bir çölde yer alan ve Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) tarafından inşa edilen Merkezi Ticaret Bölgesi, yaklaşık 505.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bölgede onlarca ticari binanın ve konut binasının yanı sıra destekleyici altyapı da bulunuyor.

CSCEC tarafından inşa edilen Iconic Tower, bölgedeki en göz alıcı yapılar arasında yer alıyor. 385,8 metre yüksekliğindeki yapı, tamamlandığında Afrika'nın en yüksek gökdeleni olacak. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)