Haberler

Mısır'dan Rusya'ya giden gemilere saldırı ve yangın durumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen KAIROS ve insansız deniz aracıyla saldırıya uğrayan VIRAT gemilerinin son durumunu açıkladı. KAIROS'taki personel tahliye edilirken, VIRAT'ın mürettebatında hasar yok.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen KAIROS ve insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan VIRAT gemilerindeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşanan patlama sonrası yangın çıkan KAIROS isimli boş tankerdeki 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildiği hatırlatıldı.

Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin gece boyu gemideki yangına müdahale ettiği ve kurtarılan personelin Şile Kovanağzı İskelesi'nde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Gemide açık güvertede yangın bulunmuyor, kapalı kısımlarda ise söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır bekliyor." ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, Karadeniz'de İDA saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemideki son durum da paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Gemiye sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş, sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.