Mısır'daki Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi 2,5 milyar dolar yabancı yatırım çekti

Mısır'daki Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) Temmuz 2022'den Mayıs 2023'e kadar 2,5 milyar dolar yabancı yatırım çekti. Bölgedeki ulusal yatırımlar ise 3,6 milyar Mısır pounduna ulaştı. Bölge yönetimi 46 farklı projeyi onayladı.

KAHİRE, 9 Haziran (Xinhua) -- Mısır'daki Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone) Genel İdaresi, bölgenin Temmuz 2022'den Mayıs 2023'e kadar 2,5 milyar ABD doları değerinde yabancı yatırım çektiğini belirtti.

İdare Perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgedeki ulusal yatırımların aynı dönemde 3,6 milyar Mısır pounduna (116 milyon ABD dolar) ulaştığını belirterek, ekonomik bölge yönetiminin sanayi bölgelerinde faaliyete başlamak üzere 46 farklı projeyi onayladığını bildirdi.

Süveyş Kanalı'nın kıyısında 461 kilometrekare alanı kaplayan ekonomik bölgede altı liman ve dört kalkınma alanı bulunuyor.

Onaylanan projeler arasında dış pazarları hedefleyen çelik endüstrilerine yönelik bir kompleks ile büyük bir araç lastiği fabrikası da yer alıyor.

Mısırlı ekonomist Waleed Gaballah, Xinhua'ya yaptığı açıklamada ekonomik bölgenin farklı ülkelerden gelen yatırımcılarla daha iyi iletişim sağlamak için yakın zamanda uluslararası bir tanıtım kampanyası başlattığını söyledi.

Gaballah, bölgenin, konumunun yanı sıra altyapı modernizasyonu sayesinde fazla yatırım çektiğini belirtti.

Ekonomist, Mısır'ın başta enerji ve Süveyş Kanalı hattındaki lojistik olmak üzere birçok sektör için bölgesel merkez olmayı hedeflediğine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ağustos 2015'te kurulan Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi, Süveyş Kanalı boyunca uluslararası kriterlere uygun lojistik ve endüstriyel hizmetler sağlayarak yerli ve yabancı yatırımcıları çekmeyi amaçlıyor.