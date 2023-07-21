Mısır Cumhurbaşkanı, üçüncü endüstriyel gübre üretim kompleksinin inşası için Çin ve İtalyan firmalarıyla görüştü

KAHİRE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çin ve İtalyan firmalarıyla ülkenin üçüncü endüstriyel gübre üretim kompleksinin inşasını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, toplantıda es-Sisi'nin, Çinli Wuhuan Mühendislik Şirketi ve İtalyan Ballestra Grup ile devam eden işbirliğinden övgüyle söz ettiği ve üçüncü endüstriyel gübre üretim kompleksinin kurulmasına bir an önce başlanması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Basın açıklamasında, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş eyaletinin Ayn Suhna ilçesinde yer alan kompleksin, mevcut fosfat ve kompozit gübre sanayi komplekslerini tamamlayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı, gıda güvenliğinde önemli rol oynayan gübre üretiminin Mısır'ın tarımsal üretimi için en önemli girdilerden biri olduğunu belirtti. Mısır'ın gübre üretimini yerelleştirmek ve bilgi, teknoloji ve deneyim aktarımına odaklanmak için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Es-Sisi, Ağustos 2019'da yeni Fosfatlı ve Bileşik Gübre Kompleksi'ni, Mart 2023'te ise Azotlu Gübre Kompleksi'ni hizmete açmıştı.