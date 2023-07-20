Mısır Cumhurbaşkanı Çin ve İtalya ile gübre üretimi işbirliği konusunu görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çinli ve İtalyan şirketlerle gübre üretimi alanında işbirliği fırsatlarını ele aldı. Ayn Suhna'da üçüncü sanayi kompleksinin inşası için işbirliği gözden geçirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Çarşamba günü Çinli Wuhuan Mühendislik Şirketi ve İtalyan Palestra Şirketi'nin temsilcileriyle bir araya geldi ve gübre üretimi alanında işbirliği fırsatlarının nasıl artırılabileceği konusunu ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, toplantıda Ayn Suhna'da gübre üretimine yönelik üçüncü sanayi kompleksinin inşasının derhal başlaması için Çinli ve İtalyan şirketlerle Mısır'ın devam eden işbirliğinin gözden geçirildiğini söyledi.

Sözcü, Mısır Cumhurbaşkanı'nın ülkesinin hem Çin hem de İtalya'yla seçkin dostluğu ışığında devam eden işbirliğinden övgüyle bahsettiğini belirtti.

Fehmi'ye göre Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca sektörün yerelleştirmesine ve özelikle tüm dünyadaki yabancı şirketlerden faydalanılarak bilgi, teknoloji ve deneyim aktarımı yoluyla Mısır'daki yerel sanayileşmenin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.(XHTV)