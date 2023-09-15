Mısır, Çin ile çevre ve iklim teknolojileri konusunda işbirliği yapmaya istekli

Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, Çin ile çevre ve iklim teknolojileri konusunda işbirliği yapmaya istekli olduklarını belirtti. Fuad, iki ülke arasında çevre koruma alanında geniş işbirliği imkanları bulunduğunu ifade etti.

KAHİRE, 15 Eylül (Xinhua) -- Mısır Çevre Bakanı Yasemin Fuad, ülkesinin Çin ile çevre ve iklim teknolojileri konusunda işbirliği yapmaya son derece istekli olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında çevre koruma alanında geniş işbirliği imkanları bulunduğunu kaydetti.

Fuad, Salı günü Mısır'ın yeni idari başkentinde ilki düzenlenen Çevre ve İklim Yatırım Forumu (ECIF) sırasında verdiği röportajda söz konusu açıklamayı yaptı.

Bakan, Çin'in çevre ve iklim teknolojilerinin Mısır için uygulanabilir olduğunu ve Mısır ile Çin arasında enerji alanındaki işbirliği fırsatlarının genişlediğini söyledi.

Bakan, "Çinli meslektaşlarımızın yardımıyla, daha iyi sokak aydınlatması ve düşük enerjili klima sistemleri için enerji tasarruflu ekipman ve teknolojiyi başarıyla edindik. Bunlar ülke çapında, özellikle doğa koruma alanlarında ve çevre dostu binalarda kullanılacak" dedi.

Çin ve Mısır arasındaki potansiyel işbirliğinin kayda değer bir örneği olarak biyogazdan bahseden Fuad, Çin'in kırsal bölgelerdeki tarımsal ve hayvansal atıkları elektriğe dönüştürebilen biyogaz teknolojisinin kullanımına öncülük ettiğini söyledi.

Fuad ayrıca endüstriyel suyun geri dönüşümündeki Çin uzmanlığının, su kaynağı sıkıntısı çeken ve kaynak-yoğun imalat sanayilerine sahip en kalabalık Arap ülkesi olan Mısır için büyük fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Bakan ayrıca Mısır'ın 2022 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) ev sahipliği yapmasının ardından gelen ECIF'in önemini vurgulayarak, forumun özel sektörü çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya teşvik etmek, yabancı yatırım çekmek ve istihdam yaratmak için iyi bir platform sunduğunu belirtti.