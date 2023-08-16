Mısır Çiftçileri Taban Fiyatın Açıklanmamasına Tepkili

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasada başlayan mısır çiftçileri, taban fiyatın henüz açıklanmamasına tepkili. Çiftçi Ergün Döş, "Maliyetimiz çok yüksek. Bu mısırın 8 lira, 8,5 lira olması gerekirken tüccarlar 5 liraya alıyor. Bu biçtiğimiz mısırları götürüp evimize dökeceğiz. Borçlarımız var harçlarımız var. Nasıl satacağız, nasıl değerlendireceğiz" dedi. Bir başka mısır üreticisi İrfan Döş ise, "Biz bitmişiz, çiftçi bitti, son senesi. Su 2 lira olmuş, gübre 20 lira olmuş, mazot 40 lira olmuş. Ne yapacağız biz ne edeceğiz? Ne yiyeceğiz? Çocuk evde aç, susuz; taş mı yesin" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hafta önce başlayan mısır hasadı devam ediyor. Çiftçiler taban fiyatın henüz açıklanmamasına ise tepki gösteriyor.

"GİDERLERİMİZ AŞIRI ŞEKİLDE PAHALI"

Hasadın hava şartlarından dolayı verimsiz geçtiğini ifade eden çiftçi Ergün Döş şunları söyledi:

"Çukurova bölgesinde mısır hasadına başladık. Mısır hasadımız havalar çok sıcak olduğu için pek verimli değil. Verimli olmadığı gibi bir de fiyat yok. Bizim maliyetimiz çok yüksek, aşırı yüksek. Bu mısırın 8 lira, 8,5 lira olması gerekirken tüccarlar 5 liraya alıyor. Bu biçtiğimiz mısırları götürüp evimize dökeceğiz. Borçlarımız var, harçlarımız var. Nasıl satacağız, nasıl değerlendireceğiz? Şu an 5 liradan alıyorlar, 5 lira da bizim maliyetimiz değil. Bu çiftçi ne yapacak bilmiyorum. Biz devletin bir an önce mısır fiyatlarını açıklamasını bekliyoruz. 8 lira, 8,5 lira en azından ekmek yememiz için. O şekilde olmasını bekliyoruz. Girdilerimiz çok aşırı şekilde pahalı. 1 ay öncesinden 17, 18 liraydı 2 ay öncesinden mazot şimdi 40 lira. Bizim adım atar halimiz kalmadı. Bilmiyorum bu iş neye varacak, nasıl olacak? Allah yardımcımız olsun."

"MISIR FİYATI EN KISA ZAMANDA AÇIKLANSIN"

Çiftçi Ahmet Üstünel, "Kanal sulaması 2 lira oldu. Mazot 40 lira oldu, 17 lirayken. Devletimize sesleniyorum, bu yani bizim halimiz ne olacak? Verim yok, sıcak bastı. Devletimize söylüyorum kısa zamanda açıklasın mısır fiyatını" dedi.

Çiftçi İrfan Döş ise, "Sıcakta yanıyoruz görüyorsunuz 40 derecenin 50 derecenin altında çalışıyoruz. Biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Lütfen çiftçiyi düşünün gelin görün ne çekiyoruz ne cefalar çekiyoruz sayın devletimizden bekliyoruz bunu. Biz bitmişiz, çiftçi bitti son senesi. Su 2 lira olmuş, gübrenin kilosu 20 lira olmuş, mazot 40 lira olmuş. Ne yapacağız biz ne edeceğiz, ne yiyeceğiz? Çocuk evde aç, susuz. Taş mı yesin" diye konuştu.