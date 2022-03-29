Mısır Başbakanı: Ukrayna Krizinde Buğday Tedarikini Güvence Altına Almak Konusunda Fransa'ya Güveniyoruz

KAHİRE, 29 Mart (Xinhua) — Hükümetin açıklamasına göre, Medbuli bu açıklamayı, konuk Fransız Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Kahire'deki görüşmesi sırasında yaptı. "Mısır ve Fransa, Rusya- Ukrayna krizinin yansımaları konusunda aynı vizyonları ve endişeleri paylaşıyor" diyen Mısır Başbakanı, kriz ne kadar uzun sürerse, küresel ekonomi üzerinde o kadar korkunç sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Le Maire de dünyanın özellikle küresel emtia piyasasıyla ilgili olarak karşı karşıya bulunduğu ekonomik kriz sırasında ülkesinin Mısır'a tam desteğini teyit etti. Fransa'nın yılda yaklaşık 35 milyon ton buğday ürettiğini ve bunun yaklaşık yarısını ihraç ettiğini belirten Le Maire, Fransa'nın bu alanda Mısır ile işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Le Maire günün erken saatlerinde de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ilerletilmesinin yollarını görüştü. Mısır cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamaya göre, Mısır cumhurbaşkanı toplantı sırasında "Mısır ile Fransa arasındaki stratejik ilişkilere" vurgu yaptı.

Xinhua / Ekonomi