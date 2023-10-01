Mısır Başbakanı: Mısır, 2050 yılına kadar 38 akıllı şehir inşa etmeyi hedefliyor

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkenin son birkaç yılda 24 akıllı şehir inşa ettiğini ve bu sayıyı 2050 yılına kadar 38'e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Başbakan, konut sorununa da değinerek, 1,5 milyon konutun inşa edileceği bir konut programı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

KAHİRE, 1 Ekim (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin son birkaç yılda 24 akıllı şehir inşa ettiğini ve bu sayıyı 2050 yılına kadar 38'e çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Medbuli, Cumartesi günü, Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te düzenlenen ve hükümetin son on yıldaki başarılarını vurgulayan üç günlük "Memleket Hikayesi" konferansının açılış oturumunda konuştu.

Başbakan, dijital çözümlerin ve yeşil teknolojinin kentsel alanlarda kilit rol oynadığı bu akıllı şehirler arasında, yakın zamanda açılışı yapılan Nil Deltası bölgesindeki Yeni Mansoura şehri, Mısır'ın kuzeydoğusundaki Al Galala şehri ve Mısır'ın güneyindeki Yeni Aswan şehrinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Mısır'ın konut sorununun üstesinden gelmek için sarf edilen çabalara da değinen Başbakan, "Mısır, gerek yeni şehirlerde gerekse mevcut şehirlerde 1,5 milyon konutun inşa edileceği bir konut programı üzerinde çalışıyor" dedi.

Medbuli, hükümetin 300.000 daire inşa ederek ülkedeki 357 güvensiz yerleşim bölgesinde yaşayanların barınma koşullarının iyileştirilmesine de yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.