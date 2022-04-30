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Minyatür sepetler ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Minyatür sepetler ilgi odağı oldu

Salihli'nin Özyurt Mahallesinde yapılan minyatür sepetler, Sarıgöl pazarında ilgi odağı oldu.

Salihli'nin Özyurt Mahallesinde yapılan minyatür sepetler, Sarıgöl pazarında ilgi odağı oldu.

Sarıgöl pazarına ilk kez getirilen minyatür sepetler çok sayıda vatandaş tarafından süs eşyası olarak alındı. Sarıgöl pazarına devamlı olarak geldiklerini ifade eden 34 yaşındaki esnaf Erdem Kapıcı, "Sarıgöl pazarına her hafta gelmekteyiz. Tütün dikim zamanı tütün kefesi, kapanç getirmekteyiz. Tütün kefeleri tanesi 150TL, kapançlar tanesi 150TL ve minyatür sepetleri ise 20TL'den satmaktayız. Ancak ilçe pazarına ilk kez geldirdiğimiz minyatür sepetlere ilgi çok güzel." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl, Esnaf, Tütün, Ekonomi, Haberler

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