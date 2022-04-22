CarrefourSA'dan gıda tasarrufuna dikkati çeken uygulama

CarrefourSA, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) iş birliğinde başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" isimli kampanyaya destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşam için "Doğrusu" diyerek doğru ürünü, doğru hizmet anlayışı ile sunma iddiasındaki CarrefourSA, gıda tasarrufu için harekete geçti.

Gıda kaybı ve israfını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ile hayata geçirilen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına destek olan CarrefourSA, kampanyaya İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hazırladıkları atölye çalışması ile dikkati çekti.

23 Nisan kapsamında Lezzet Atölyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve CarrefourSA çalışanlarının çocukları büyüklerin yerine mutfağa girerek birbirinden lezzetli menüler hazırladı. Olgunlaşmış, şekli bozulmuş ürünlerle muffin, pizza gibi lezzetler ortaya çıkaran çocuklar, ebeveynlere anlamlı mesajlar verdi.

"Görüntüsüne aldanma, tadına şans ver"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) iş birliğinde başlatılan ve uluslararası çapta ilgi gören sosyal farkındalık projesi hakkında dünyada her 9 insandan 1'inin açlıkla karşı karşıya olduğundan, her yıl üretilen gıdanın 1/3'ünün kaybolduğundan ve Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe atıldığını belirtti.

Gıda kaybı ve israfını azaltmak üzere başlatılan kampanyanın; gıdaya hak ettiği değeri sunan bir ülke olabilmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Karaca, gidanikoru.com web sitesi ve sosyal medya hesaplarından; planlı alışveriş, bilinçli tüketim, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi farkı, alışveriş ve erzak yönetimi, gıda saklama yöntemleri, yaratıcı tarifler, örnek uygulamalar gibi pek çok içeriğe ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Karaca, İhtiyacı kadar gıda satın almanın, tabağa yiyebileceği kadar yemek koymanın da gıda israfını önemli ölçüde azaltacağını, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında yaptıkları etkinliklerle her bir gencimizi birer "gıda koruyucusu" yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, CarrefourSA olarak, çocuklardan ve gençlerden başlayarak gıdaya gereken değerin verilmesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını aktararak, "Dolayısıyla bu proje bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Onların, geleceğimizi en doğru şekilde koruyacaklarına inanıyorum.

Bu projeyle 'gıdanı koru' anlayışını desteklerken aynı zamanda bütçe dostu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızda hem olgun hem de şekli bozuk ancak yine de tüketilmeye uygun meyve ve sebzeleri satışa sunuyoruz. Bu uygulamamızı da 'Görüntüsüne aldanma, tadına şans ver' sloganı ile duyuruyoruz. Öte yandan son tüketim tarihi (STT) yakın ürünlere de daha uygun fiyatlarla reyonlarımızda yer vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Doğal kaynakların kısıtlı olduğuna, gıda israfını ve kayıplarını azaltmak için ulusal ve küresel çapta önlem almak gerektiğini anımsatan Tura, "Gıda kaybının sebeplerini tespit ederek çözüm geliştirmek ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirmek, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 'Arta kalanı değerlendir' uygulamamızla mağazalarımızda tasarrufa dikkati çekerek birbirinden lezzetli tadımlar ve tarifler hazırlıyoruz. Tüketicilerimiz, Lezzet Arası restoranlarımızda sunduğumuz olgun meyve, sebze gibi ürünlerle yapılan çorba, muzlu dondurma, kış çayı, muffin gibi tarifleri tadarken, biz de bu anlamlı proje sayesinde farkındalık yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.