Minekop bağlığı kilosu 250 TL'den tezgahta yerini aldı

DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de yakalanan 7 kilo ağırlığındaki Minekop balığı kilosu 250 liradan satışa çıktı.

Türkiye'de ki bütün denizlerde yaşayan eti lezzetli olan ve pek çok tarifle hazırlanabilen ekonomik değeri yüksek olan Minekop balığı Akçakoca'da tezgahta yerini aldı. Karadenizli balıkçılar tarafından tutulan 7 kilo ağırlığındaki Minakop balığı kilosu 250 liradan satışa çıktı. - DÜZCE