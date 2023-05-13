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Minekop bağlığı kilosu 250 TL'den tezgahta yerini aldı

Minekop bağlığı kilosu 250 TL'den tezgahta yerini aldı

Ekonomi Haberleri

DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de yakalanan 7 kilo ağırlığındaki Minekop balığı kilosu 250 liradan satışa çıktı.

DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de yakalanan 7 kilo ağırlığındaki Minekop balığı kilosu 250 liradan satışa çıktı.

Türkiye'de ki bütün denizlerde yaşayan eti lezzetli olan ve pek çok tarifle hazırlanabilen ekonomik değeri yüksek olan Minekop balığı Akçakoca'da tezgahta yerini aldı. Karadenizli balıkçılar tarafından tutulan 7 kilo ağırlığındaki Minakop balığı kilosu 250 liradan satışa çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Türkiye Ekonomi Haberler

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