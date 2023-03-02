Mimar Kerem Büyük: İnşaat yapımının her sürecinde odalardan destek alınmalı

Odaların tecrübesi ve bilgisinin mutlaka her alanda kullanılması gerektiğini vurgulayan mimar Kerem Büyük, "Şu andaki yapı denetim sistemi bence yanlış bir sistem ve kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Burada doğru olan şu, mesela bir firma bizim kendi inşaatlarımız elli bin metrekare iki yüz elli üç yüz daireli bir firma. İnşaat yapıyoruz. Bir tane yapı denetim firması kuradan çıkıyor. Bakıyorsun geçmişine bir sene önce kurulmuş. Gencecik üniversiteden çıkmış çocuklar, ne bu kadar binayı kontrol edecek tecrübeleri var ne de elindeki projeleri doğru düzgün okuyacak kapasitede değiller. O yüzden bence bu binaların uygulamada proje aşamasında ve yapımında mutlaka ve mutlaka ilgili odalarla beraber çalışılması gerekiyor" dedi.

"ODALARIN KENDİ BÜNYELERİNDE KURDUKLARI DENETİM ELEMANLARIYLA YAPILMALI"

İnşaat sürecinin denetimindeki elemanların alanında uzman olması gerektiğini belirten Kerem Büyük, "Mimarlar Odası ya da İnşaat Mühendisleri Odası kendi ilçelerinde, kendi bünyelerinde kurdukları denetim elemanları ile bunu yapmaları lazım. Mesela bunun örnekleri var şu anda. Asansörü, Makine Mühendisleri Odası gelip denetleniyor. Bence şu anda inşaatın en iyi denetlenen bölümü asansörler. Aynı şeyleri Mühendisleri ya da mimarlar odası beraber çalışarak bir denetim mekanizması oluşturulması çok daha doğru. İşin ehli yıllardır bu işin içinde olan kişilerin gelip denetlemesiyle üniversitesi yeni bitmiş, sırf bu işe para gözüyle bakan kişilerin denetlemesi çok farklı." açıklamalarında bulundu.

"MİMARLAR ODASI ÇOK DAHA KALİTELİ BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRİR"

Denetim kısmında sıkıntıların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Büyük, "Bir inşaatın yaklaşık maliyetinin yüzde dördü ya da beşi, yapı denetim firmalarına veriliyor. Yüz milyonluk bir inşaatta, dört ila beş milyon lira yapı denetim parası çıkıyor. Bu paranın yarısı ilgili odalarla, İnşaat Mühendisleri Odası ya da Mimarlar Odası'nda çalışan alanında uzman kişiler ile çok daha kaliteli bir denetim gerçekleştirilebilir. İşin en püf noktası bu. Yoksa şu anda yönetmeliklerimiz gayet iyi. Özellikle beton standartlarımızda hiçbir sorun yok. Yedi, on dört, yirmi sekiz gün kırım sonuçları alıyor. İyi değer çıkmadıysa bir üst betonu dökmemize izin verilmiyor. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bir tek bu yapı denetim firmalarının bir işleyiş şeklinin değişmesi." dedi.