Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyen Erdoğanizm kaybetmiştir

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, Türkiye'nin orta direğini kaybettiğini ve dar gelirlilerin gelecekle ilgili herhangi bir hesapları ya da planları olamayacağını söyledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "İktidar kendince geçmişte Avrupa ve uluslararası finans çevrelerinde güya kredisi olduğunu iddia ettiği bir kişiyi paranın başına getirdi. Mehmet Şimşek. Bir kişiyle ekonomiyi düzelteceğini sanıyor. 22 Haziran'ı iyi gözlemleyin. 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyen Erdoğanizm kaybetmiştir. Şu anda reel sektör ne yapacağını bilemez halde. Dar gelirlilerin gelecekle ilgili herhangi bir hesapları ya da planları olamaz. Günübirlik yaşayıp günü birlik ölmek dışında yapacakları bir iş kalmadı" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları söyledi:

"21 YIL DEĞİL 221 YIL YÖNETSELER BEN TÜRKİYE'DEKİ AHVALİN DEĞİŞECEĞİNE İNANMAMAKTAYIM"

"Bir seçimi geride bıraktık. Seçimi geride bırakırken bazı hakikatlerle ve bazı gerçeklerle Türk milleti baş başa kaldı. Bir tarafta alabildiğine umut tacirliği yapan, hayal satan, gerçeklerle değil hayallerle hareket eden hem muhalefet hem iktidar milletin umudunu yordu. Şu anda insanlar yaşadıkların günübirlik sıkıntılarla baş başa kaldılar. Eğer bir emeklinin evi yoksa barkı yoksa köyden un, bulgur, mercimek, ekmek gelmiyorsa vay bu adamın haline. Şu anda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de veya Kahramanmaraş'ta bir ev kirası 8-9-10 bin lira. Kendilerini hiç sorumlu saymadılar. Hiçbir kötülüğün ve yanlışın sorumlusu iktidar değil maşallah. Bu şekildeki bir anlayışın Türkiye'ye verebileceği bir şey yoktur. 21 yıl değil 221 yıl yönetseler ben Türkiye'deki ahvalin değişeceğine inanmamaktayım.

"TÜRKİYE ORTA DİREĞİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA, ORTA SINIFINI KAYBETTİ"

Gerçekler üzerinden, rakamlar üzerinden hareket edemiyoruz. Kendini aklamak adına rakamları bile başkalaştırmayı düşünüyoruz. Eğer biz masal görmeye ve anlatmaya devam edersek sadece kaybeden iktidar olmuyor, milletimiz oluyor. İktidar bir dönem daha kazanmış olabilir hatta sonraki dönemleri de kazanmış olabilir ama bu bizim hala yukardakiler ve aşağıdakiler filminin devam etmediğini göstermiyor. Şu an Türkiye orta direğini kaybetmiş durumda. Orta sınıfını kaybetti. Aradaki uçurum gittikçe açılmaktadır.

"FAİZ SEBEP ENFLASYON SONUÇTUR' DİYEN ERDOĞANİZM KAYBETMİŞTİR"

İktidar kendince geçmişte Avrupa ve uluslararası finans çevrelerinde güya kredisi olduğunu iddia ettiği bir kişiyi paranın başına getirdi. Mehmet Şimşek. Bir kişiyle ekonomiyi düzelteceğini sanıyor. 22 Haziran'ı iyi gözlemleyin. 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyen Erdoğanizm kaybetmiştir. Mehmet Şimşek 22 Haziran'da ne yapacak? Merkez Bankası politik faizini yukarı doğru çıkarmak zorunda. Faiz silahını kullanacak. Enflasyona, hayat pahalılığına karşı kullanacak.

"500 LİRALIK BANKNOT BASACAKLAR, BASMAZLARSA ÇUVALLARLA MAAŞ ÖDEMEYE GİDERSİNİZ"

Ocak ayından bugüne kadar para yüzde 20 pahalanmış ve yüzde 20 paramız değer kaybetmiş. Gittikçe de bu oran yükselecek bizim para pul olacak. Bundan 1 yıl önce 706 milyon 200'lük banknot varmış piyasada. Şu anda 1,2 milyara çıktı. Para gittikçe pul oldu. Şimdi muhtemelen 500 liralık banknot basacaklar. Basmazlarsa çuvallarla maaş ödemeye gidersiniz. Bu halden kurtulmanın tek yolu iktidarıyla muhalefetiyle rasyonel düşünmek, memleketi, insanı, bu toprağı düşünmek.

"DAR GELİRLİLERİN GELECEKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HESAPLARI YA DA PLANLARI OLAMAZ"

Şu anda reel sektör ne yapacağını bilemez halde. Dar gelirlilerin gelecekle ilgili herhangi bir hesapları ya da planları olamaz. Günübirlik yaşayıp günübirlik ölmek dışında yapacakları bir iş kalmadı. Milletin geleceği, onurlu ve şerefli yaşaması yok. Sadece ve sadece bulundukları konuma koruma kaygısıyla siyaset yapıyorlar. Eğer Türkiye rasyonel, akılcı, gerçekçi, hayatın icaplarına uygun bir ekonomik gerekliliği ortaya koyamazsa hayattaki seviye yok olur. Ülkeyi yönetenlerin aklına başına almaları gerekir. Bizim bu kötülük vadisinden bir an önce çıkmamız lazım.

"ZAM GELİYOR VERDİKLERİ PARALAR YETMİYOR HEMEN ERİYİP GİDİYOR"

Asgari Ücret Komisyonu toplanıyormuş, eğer bu kafayla devam ederlerse 3 aydan 3'a zamlar gelir. Arkadan zam geliyor ki verdikleri paralar yetmiyor hemen eriyip gidiyor. Milletin ihtiyacı için hayatını kolaylaştırmak için değil, milletin hayatını daha güzel kılmak için değil. Para pul olunca üzerine biraz daha para koyuyorlar. Bunun adına da zam diyorlar. Kısır bir döngü."