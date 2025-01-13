Milli servet otoparklarda çürümeye terk edildi, aralarında 21 yıldır bekleyen var

Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Milli servetimiz heba oluyor, çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Sadece kent merkezinde binlerce otomobil ve motosikletin bulunduğu yediemin otoparklarında araçların birçoğunun çürümeye başladığı görüldü. Aralarında lüks araçların da bulunduğu otoparklarda yer kalmayınca işletme sahipleri gelecek olan hacizli araçlar için yeni otoparklar da açmaya başladı. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, hem milli servetin israf edildiğini hem de yediemin işletmecilerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Yüzde 80'i icralık"

17 yıl önce bir otoparkla başladığı yediemin işletmeciliğine bugün beş otoparkla devam ettiğini belirten Hakan Topçu, otoparklarının araçlarla dolup taştığını ve bu sebeple 22 dönüm alana sahip beşinci otoparkı açtıklarını söyledi. Topçu, "Bizde bulunan araçların yüzde 80'i icralık, yüzde 20'si ise trafikten men edilen araçlar. Sadece benim işletmelerimde motorlarla birlikte 2 bin 500'ün üzerinde araç var. Türkiye genelindeki yediemin otoparklarında bu sayı çok daha fazla" dedi.

Tasfiye sürecinde tıkanıklık

Hakan Topçu, tasfiye sürecindeki eksiklikler nedeniyle araçların otoparklarda çürüdüğünü dile getirdi. 2022'de çıkan tasfiye yasasına rağmen bugüne kadar yalnızca 350 aracın işlem gördüğünü, bunlardan da yalnızca 40-50 tanesinin satıldığını ifade eden Topçu, "Tasfiye işlemleri başarıyla yapılsa, 22 dönümlük alan yerine sadece 5 dönümde bu işi halledebilirdik. Ancak mevcut sistemde araçlar çürümeye terk ediliyor" dedi.

"Herkes sorumluluktan kaçıyor"

Sorunun temelinde sorumluluk almaktan kaçınılması olduğunu belirten Topçu, şunları söyledi: "Avukatlar araçları bağlatıyor, ancak satış sürecine girmiyorlar. Devletin alacakları öncelikli olduğu için avukatlar masraf yapıp para kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden araçlar otoparklarda bekliyor. Devletin, bu süreci hızlandıracak bir sistem kurması gerekiyor. Örneğin, ekonomik değeri olmayan araçların tasfiyesi hızla yapılmalı."

Motosikletler ve gümrük araçları

Yediemin otoparklarında en fazla sorun yaşanan araçların başında motosikletler geldiğini belirten Hakan Topçu, "Motosikletlerin ekonomik değeri genelde düşük. Bir motosikleti otoparka bağlamanın maliyeti, satış fiyatını aşıyor. Bu da sistemin mantıksız olduğunu gösteriyor" dedi. Topçu, gümrük ihlali nedeniyle bağlanan araçların ise çoğunlukla lüks araçlar olduğunu ve çözüm süreçlerinin daha karmaşık olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Gümrükten gelen gümrük ihlali yapmış bizim otoparkımızda aşağı yukarı 30-35'e yakın araç var. Hepsi lüks araçlar, gümrükle olan işlerini çözmeleri lazım. Ödeyecekleri cezalar var. Onları öderlerse araçlarını teslim alıyorlar. Yurt dışına çıkması gerekiyorsa yurt dışına çıkarılması gerekiyor. Sahibi çıkmazsa da biz gümrüğe teslim ediyoruz. Gümrük satışını yapıyoruz."

"Milli servet çürümemeli"

Hakan Topçu, yıllardır otoparklarda bekleyen araçların birer milli servet olduğunu vurgulayarak, araçların tasfiye edilmesinde devlet kurumlarının daha etkin olması gerektiğini söyledi. Topçu, "Buradaki araçların parçaları bile ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. Ancak mevcut sistem nedeniyle bu kaynaklar çürümeye bırakılıyor. Bu bir milli servet. En azından pert bile olmuş olsa araçların içerisinde kullanılacak malzemeler var. Bu malzemeler yurt dışından dövizle geliyor. Yani bu ekonomik durumda devlete destek olunması gerekirken, araçlar bu şekilde beklememeli. Anadolu kamyonetleri 17 senedir bekliyor. Ama kimse işlem yapmıyor, satmıyor. Yani şu kamyoneti götürüp satsanız belki hurdacı alacak. Onu bile yapamıyorlar, onu bile satmıyorlar. Burada bulunan araçların bazılarının ekonomik değeri yok. Yürür vaziyette değil ama bunlar otoparka ilk bağlandığı zaman hepsinin bir ekonomik değeri vardı. Burada vatandaşın ve ülkenin milli serveti heba ediliyor. Çözüm bekliyoruz" dedi.

"Herkesin sorumluluk alması şart"

Yediemin işletmecilerinin sorumluluklarının fazla olduğunu ancak yetkilerinin kısıtlı olduğunu dile getiren Topçu, kira maliyetleri ve artan masraflar nedeniyle işlerin sürdürülemez hale geldiğini ifade ederek, "UYAP sisteminde araçların durumunu bile göremiyoruz" şeklinde konuştu.

Hakan Topçu, yönetmeliklerde yapılacak bazı değişikliklerle sorunun çözülebileceğini ifade ederek, "Her kurum kendi alacaklı olduğu araçların tasfiye işlemini hızla gerçekleştirmeli. Yıllardır bekleyen araçların çözüme kavuşması için herkesin sorumluluk alması şart" dedi. - ANTALYA