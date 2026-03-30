BTSO'nun vizyonu Türkiye'nin hedeflerine güç katıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti. Genel Müdür Salih Kaygusuz, BTSO vizyonuyla hayata geçen her iki merkezin yeni neslin ekosisteme adaptasyonunu hızlandırdığını ve Türkiye'nin hedeflerine katkı sağladığını söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'a ziyaret programında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş ve Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük eşlik etti. Heyeti, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Meclis Üyesi Emre Yıldız karşıladı. Ziyaret kapsamında Genel Müdür Kaygusuz'a, BTSO'nun vizyon projeleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Genel Müdür Salih Kaygusuz, mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliğinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın hayata geçirdiği projeleri yerinde görmek istedik. Önce GUHEM'i ayrıntılı şekilde gezdik ve bu merkezden gerçekten çok etkilendim. BTSO burada son derece vizyoner bir projeye atmış. Hem Bursa'ya hem de Türkiye'ye değer katan bir proje ortaya çıkmış. Ardından da BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'ndeki merkezleri inceleme fırsatı buldum. Öğrencilerimizin bu merkezden üst düzeyde faydalanması bizleri ayrıca mutlu etti. Buradaki eğitim alanları son derece modern ve teknolojik altyapıyla donatılmış. Bakanlık olarak BTSO ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki merkezin mesleki eğitime ve aynı zamanda Türkiye'nin hedeflerine güç katacağına inanıyorum" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsündeki merkezlerin ve GUHEM'in Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, yeni neslin ufkunu açan, bilim ve teknolojiye yön veren bir merkez. Yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlayan GUHEM, Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık eğitim merkezi konumunda. GUHEM, dünyada da kendi alanında en büyük ve kapsamlı 5 merkez arasında. BTSO olarak mesleki eğitimi stratejik bir alan olarak görüyor, bu doğrultuda önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim ve Teknoloji Kampüsümüzle gençlerimizi geleceğin mesleklerine en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda iş birliklerimizi artırarak sürdürmeye kararlıyız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı