Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, fındığa ilişkin, "Bizim istediğimiz de natürel fındık olarak bunun tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, fındığa ilişkin, "Bizim istediğimiz de natürel fındık olarak bunun tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Altınordu Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti. Özer, buradaki konuşmasında, Türkiye'de üye sayısı en güçlü odalardan Altınordu Ziraat Odasının kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Fındık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüğünü dile getiren Özer, arazi bulunduğu anda OSB'nin onayının çıkacağını ifade etti.

Özer, bununla da yetinmeyeceklerini belirterek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü, aynı zamanda serbest bölge kurulumuyla ilgili sürecin hem arazinin belirlenmesi hem de yönetici şirketin kurulmasıyla hızlı şekilde nihayetleneceğini aktardı.

Sadece tarım alanında değil, tüm alanlarda, özellikle gençlerin, kadınların istihdamına yönelik, ekonomik kalkınmasına yönelik tüm süreçlerde Ordu'yu destekleyeceklerinin altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Tabii sevindirici, Ordu'daki OSB'yi ziyaret ettim, büyüme istidadı gösteriyor. Fatsa'da istihdam kapasitesi çok daha fazla, Ordu OSB'de 5 bin 500 vatandaşımız şu anda istihdam ediliyor. Fatsa'da 8 bin 500 vatandaşımız ki yakın zamanda 10 bine çıkma potansiyeli var. Ünye'de OSB de artık yavaş yavaş canlanıyor, Ünye Belediye Başkanımız bugün açıklayacak, dün bizden bir talebi olmuştu Ünye OSB'ye bir mesleki ve teknik anadolu lisesi kurulmasıyla ilgili, onun da onayını verdik."

Bakan Özer, Ordu'nun Türkiye'de fındıkta en fazla üretim yapan il olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'deki üretimin yüzde 32'si Ordu'muzda, aynı zamanda kayıtlı üretim yapan çiftçi sayısı da 128 bin gibi inanılmaz yüksek bir rakam. Bizim istediğimiz bunun natürel fındık olarak tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak." diye konuştu.

Fındık natürel olarak satıldığında imalatı yapanın daha fazla kazanç sağladığını dile getiren Özer, "Onun için bizim istediğimiz şey imalat sürecinin de Ordu'da, Ordulu çiftçilerimizin, iş insanlarımızın katkılarıyla sürecin yönetilmesi ve çok daha fazla ülke ekonomisine ve Ordu'nun ekonomisine katkı verecek ürüne dönüştürebilmek." ifadelerini kullandı.