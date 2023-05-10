Milli ampute futbolcu Barış Telli, Mastercard'ın marka elçisi oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsoru Mastercard'ın yeni marka elçisi milli amğute futbolcu Barış Telli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Telli, UEFA Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard'ın, Türkiye finali boyunca yapılacak tüm iletişim çalışmalarında ve hayata geçecek farklı projelerde marka elçisi olacak.

Mastercard'ın Telli ile birlikte yürüteceği kampanyaların ilki, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında gerçekleşecek. İş birliği çerçevesinde Telli'nin futbola başlama hikayesinden esinlenen yeni bir kampanya tanıtım filmi hazırlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için kurgulanan videoda, ünlü futbolcu Barış Telli'nin hayat hikayesi ve futbol tutkusu aktarılıyor. Telli'nin öyküsünün "Beni ayağa kaldıran koltuk değneklerim değil, futboldu" vurgusuyla anlatıldığı filmde, başarıya giden yolda umudun önemi, Kırıkkale'de dünyaya gelen küçük bir çocuğun şartlar ne olursa olsun vazgeçmeyerek futbolcu olma hayalini gerçekleştirmesiyle yansıtılıyor.

Filmde final organizasyonu kapsamında tüketiciler için çok özel bir fırsata da yer veriliyor. Priceless.com üzerinden, futbol ile ilgili ilham veren hikayelerini ve yolculuklarını paylaşan 20 futbolsever, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bileti kazanma şansına sahip olacak.

"Şampiyonlar Ligi'nin heyecanını 'umut dolu hikayeler' ile buluşturmaktan mutluyuz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Mastercard Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu Görgü, 30 yıla yakın bir süredir ana sponsoru oldukları UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finaline bu yıl İstanbul'da ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Final günü yaklaştıkça heyecanlarının arttığını kaydeden Görgü, şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni marka elçimiz Barış Telli, çocukluğundan beri hayallerinden vazgeçmemesi, umudunu kaybetmeden önüne çıkan tüm engelleri tutkusuyla aşmasıyla bizleri çok etkiledi. Biz de onun hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve herkese tutkularına sahip çıkmaları konusunda ilham vermek istedik. Dünya üçüncülüğünü 4 kez kazanmasının yanı sıra bir kez de dünya ikinciliği başarısı ve 'En İyi Oyuncu' ödülü bulunan Barış Telli'nin hikayesini final heyecanıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

"En büyük hedeflerimden birisi mesajımı paylaşabilmekti"

Milli ampute futbolcu Barış Telli ise küçük yaşlardan beri kendisini hayata spor ve futbol tutkusunun başladığını belirterek, futbol topunun peşinde koşarken aynı zamanda imkansız diye bakılan hayallerinin peşinden koştuğunu bildirdi.

Yaşadığı zorluklara ve hayatın karşısına çıkardığı tüm engellere rağmen asla umudunu kaybetmediğini anlatan Telli, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat herkesin karşısına farklı zorluklar çıkarır. Ancak mücadele etmekten vazgeçmediğimizde hayallerimize ulaşırız. Bu sayede ben de pek çok hayalimi gerçekleştirebildim. En büyük hedeflerimden birisi de hikayemi ve mesajımı paylaşabilmek, özellikle de gençlere ve çocuklara örnek olabilmek, umut verebilmekti. Hatta bunun için öğretmen oldum. Şimdi de Mastercard sayesinde, dünyanın her köşesinden, çok daha fazla insana mesajımı ulaştırabileceğime inanıyorum. Çok heyecanlıyım ve çok teşekkür ediyorum."