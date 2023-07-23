Milletvekili Mahmut Arıkan: İlaç fiyatlarına yapılan zam vatandaşa darbe

Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, ilaç zammı hakkında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilaç fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldığını belirterek, vatandaşın zaten yüksek enflasyon, gıda, elektrik, akaryakıt zamlarıyla mücadele ettiğini ve bu zamla birlikte daha da zor durumda kaldığını ifade etti. Arıkan, Türkiye'nin ilaç sektöründe dışa bağımlı olduğunu ve bu kararnameyle uluslararası ilaç firmalarına daha uygun bir ekonomik ortam sağlandığını söyledi.

Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, ilaç zammı hakkında yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilaç fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldı. Zaten yüksek enflasyon, gıda, elektrik, akaryakıt zamlarıyla mücadele eden vatandaşa bir darbe daha vurdular. Kötü ekonomi yönetiminin faturası vatandaşa kesilmemeli" dedi.

Arıkan açıklamasında; "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilaç fiyatlarına yüzde 30 zam yapıldı. Zaten yüksek enflasyon, gıda, elektrik, akaryakıt zamlarıyla mücadele eden vatandaşa bir darbe daha vurdular. Kötü ekonomi yönetiminin faturası vatandaşa kesilmemeli? Olayın iç yüzü ise daha acı. Türkiye maalesef ilaç sektöründe de dışarıya bağımlı. Eczacılar, kanser ilaçları dahil pek çok ithal ilacın bulunamadığını ifade ediyordu. Bu kararname ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit euro kuru yüzde 30.5 artırılmış oldu. Böylece uluslararası ilaç firmalarına Türkiye'ye satış için daha uygun bir ekonomik ortam sağlandı. Bu zam üretmeyen, dışa bağımlı Türkiye'nin kötü ekonomi politikaları sonucudur. Vatandaşın değil rantın esas alındığı politikaların sonucudur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ