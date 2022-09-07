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Milletvekili Esgin'den domates ve salça ihracatına kısıtlama iddialarına cevap

Ekonomi Haberleri

Milletvekili Esgin'den domates ve salça ihracatına kısıtlama iddialarına cevap

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirileceğine dair çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirileceğine dair çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Esgin, sosyal medya paylaşımında şu mesajı verdi: "Devlet, üretici- tüketici fiyat dengesini sağlamak, enflasyonla mücadele etmek adına bazı çalışmalar yapar. Ancak, yapılan bazı düzenlemeler sonrası tarımsal üreticiye fatura çıkararak kaosa zemin hazırlamak, insafsızlıktır. Velhasıl, domates ve salça ihracatı devam ediyor, kayıt almaya devam ediyoruz. Salça ve domates üreticilerimizi spekülatif senaryoların parçası yapmak isteyenlere mesajımız nettir" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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