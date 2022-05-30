Milas zeytinyağına İtalya'dan altın madalya - Haberler

Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip Milas zeytinyağı İtalya'da yapılan zeytinyağı kalite yarışmasında altın madalya kazandı. Milas zeytinyağı, "Erken hasat, soğuk sıkım organik zeytinyağı" dalında yapılan değerlendirmede altın madalya ile ödüllendirildi.

Bu yıl 7'incisi düzenlenen yarışmada dünyanın en iyi erken hasat, soğuk sıkım sızma zeytinyağları yarıştı. Yarışmanın ev sahibi İtalya'nın yanı sıra yarışmaya Türkiye, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Tunus, İsrail, Brezilya, Arjantin'den pek çok zeytinyağı markası katıldı. Dünyanın en iyi beş uluslararası sızma zeytinyağı yarışması arasında gösterilen EVOO 100C Uluslararası Zeytinyağı yarışması kuzey ve güney yarım kürenin en iyileri, yarışmaya katılan ülkelerin zeytinyağlarının en iyisi, sınıfının en iyisi seçildi. Yarışmada ayrıca kalitesine göre altın ve gümüş madalyalarla ödüllendirmeler yapıldı.

Türkiye'yi temsilen katılan zeytinyağı markaları arasında Gaila Oliva Memecik ülkenin en iyisi seçilirken, yarışmaya Milas'tan katılan bir işletmenin zeytinyağı ise erken hasat, soğuk sıkım, organik zeytinyağı dalında altın madalya kazandı. Yarışmaya Türkiye'den katılan 47 zeytinyağı markası altın, 25 zeytinyağı markası ise gümüş madalya kazandı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi