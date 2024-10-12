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Milas-Bodrum Havalimanı 9 Ayda 3.7 Milyon Yolcu Ağırladı

Milas-Bodrum Havalimanı 9 Ayda 3.7 Milyon Yolcu Ağırladı
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Muğla'nın Milas-Bodrum Havalimanı, 2024 yılının ilk 9 ayında 35 bin 116 uçak trafiği ve 3 milyon 744 bin 352 yolcuya hizmet vererek önemli bir başarıya imza attı.

Muğla'nın Uluslararası iki havalimanından birisi olan Milas- Bodrum Havalimanı, 9 ayda 35 bin 116 uçak ve 3 milyon 744 bin 352 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Eylül ayında 621 bin 856 yolcuya ve 5 bin 146 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Eylül ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 7 bin 158 ton.

2024 yılının ilk 9 ayında Milas-Bodrum Havalimanından 35 bin 116 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 744 bin 352 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 40 bin 205 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Havacılık Ekonomi Ulaşım Bodrum Turizm Dünya

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