Milas-Bodrum Havalimanı 9 Ayda 3.7 Milyon Yolcu Ağırladı

Muğla'nın Uluslararası iki havalimanından birisi olan Milas- Bodrum Havalimanı, 9 ayda 35 bin 116 uçak ve 3 milyon 744 bin 352 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Eylül ayında 621 bin 856 yolcuya ve 5 bin 146 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Eylül ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 7 bin 158 ton.

2024 yılının ilk 9 ayında Milas-Bodrum Havalimanından 35 bin 116 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 744 bin 352 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 40 bin 205 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA