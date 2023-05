Milangaz, The Globee Awards'ta 'Yılın Pazarlama Kampanyası' kategorisinde gümüş ödül kazandı

Milangaz, The Globee Awards'ta marka relansmanıyla 'Yılın Pazarlama Kampanyası' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Milangaz Genel Müdürü Güray Işıkgüner, ödüle layık görülmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Milangaz, dünyanın önde gelen iş ödülleri arasında yer alan The Globee Awards'ta marka relansmanıyla 'Yılın Pazarlama Kampanyası' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Ağustos 2020 tarihinde OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılan Milangaz, bu yıl 10'uncusu düzenlenen dünya çapında en iyilerin seçildiği Globee Sales, Marketing, Customer Success and Operations Awards ödül programında 'Yılın Pazarlama Kampanyası' (Marketing Program of the Year) kategorisinde marka relansmanıyla gümüş ödülün sahibi oldu.

Milangaz Genel Müdürü Güray Işıkgüner, her yıl farklı alanlarda dünyanın en iyi şirketlerini seçen The Globee Awards gibi prestijli bir programın ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

GÜVEN DUYGUSUNU ÖN PLANA ÇIKARDIK

Milangaz'ın son dönemde sergilediği başarılı tabloda, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in ortaya koyduğu vizyon ve stratejinin büyük etkisi olduğunun altını çizen Işıkgüner, "Milangaz olarak yenilenen yapımız ile birlikte tüketici odaklı bakış açımız ve sektördeki en güvenilir marka olma misyonumuz doğrultusunda geçtiğimiz yıl kurumsal kimliğimizi, logomuzu ve marka iletişimimizi yeniledik. Yeni logomuz ve kurumsal kimliğimiz tüketici beklentilerini gösteren araştırma sonuçlarına göre oluştu. Modern bir duruşa sahip olan yeni logomuzu şekillendirirken Milangaz'ın genç, dinamik ve çevreci yapısıyla güven duygusunu ön plana çıkarmayı hedefledik. Bununla birlikte yeni iletişim stratejimiz Milangaz'ın yenilenen yapısı, dönüşümü ve tüketici odaklı vizyonuna paralel olarak gerçekleşti. Tüketicilerimiz tarafından kabul gören konseptimiz doğrultusunda markamızı yeniden konumlandırdık" dedi.

'AMACIMIZ EN YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'

Yeni yönetim anlayışlarıyla, süreç ve operasyon yönetimleriyle ilgili iyileştirmelere hız vererek, sektörde referans marka olma yolunda hızla ilerlediklerinin altını çizen Işıkgüner, gelecek dönemde de 'mutlu tüketiciler' ve 'emniyetli sektör' odağı ile faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Işıkgüner, Milangaz olarak en büyük amaçlarının ürün ve servis kalitesinde en yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak olduğunu vurguladı.