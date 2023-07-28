Migros, yerel üretime destek için Bornova Tarımsal Hizmetler ile iş birliği yapıyor

Migros, çiftçi ve kooperatiflerle iş birliği yaparak Türkiye'nin tarım haritasını çıkartmayı hedefliyor. Son olarak İzmir Bornova'nın coğrafi işaretli ürünü kınalı bamyanın tanıtımına destek veren Migros, Bornova Tarımsal Hizmetler ile bir mutfak atölyesi düzenledi. Etkinlikte bamyalı yemekler hazırlandı ve yerel üreticilerin güçlenmesine katkı sağlandı.

Çiftçi ve kooperatiflerle Türkiye'nin tarım haritasını birlikte çıkartarak tüketiciye ulaşmayı odağına alan Migros, yerel üretime desteğini sürdürüyor. ???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çiftçiye ve tarımsal üretimin her aşamasına sahip çıkmaya devam eden Migros, son olarak İzmir Bornova'nın coğrafi işaretli ürünü kınalı bamyanın tanıtımına destek olmak için Bornova Tarımsal Hizmetler ile iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında bir mutfak atölyesi düzenlendi. Etkinlik, Bornova İlçe Tarım Orman Müdürü Vekili Serkan Gülez, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Göksel Eralp, Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ceren Ertopçu ve Migros Kuzey Ege Bölge Direktörü Özgür Güneş Fırıldak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Forum Bornova Migros Aile Kulübü'nde düzenlenen etkinlik, büyük ilgiyle karşılandı. Mutfak atölyesinde ilk olarak katılımcılarla kınalı bamyanın üretim süreciyle ilgili detaylar paylaşıldı. Ardından Forum Bornova Migros Aile Kulübü Aşçılık Eğitmeni Sevinç Keskin'in anlatımıyla, zerdeçallı bamyalı bulgur aşından panelenmiş peynir dolgulu bamya kızartmasına kadar birbirinden lezzetli sekiz farklı menü kursiyerler tarafından hazırlandı. Yerelleşmenin önemine olan farkındalığının artmasını sağlayan etkinlikte hazırlanan bamyalı yemekler tadıyla da katılımcıların beğenisini kazandı.

Aşçılıktan el sanatlarına, yabancı dil kurslarından tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine kadar 190 farklı alanda eğitim imkanı sunan Aile Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifika programları ile katılımcıların ekonomik hayatta yer almalarını ve iş gücüne katılmalarını destekliyor. Üyelik, kurslar ve etkinliklere katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirildiği Aile Kulübü'ne üye olan kursiyerler, ürettikleri ürünleri satışa sunarak gelir elde etme fırsatı da buluyor. Mesleki eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alan 105 bin kadın kursiyerin 19 bini aldığı eğitimler sonrasında gelir elde etmeye başladı.

Ayrıca, yerel üretimin artırılması destek vermek amacıyla tarım eğitimlerine başlayan Aile Kulüpleri, bugüne kadar 45 kooperatifle 700 kadına eğitim verdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki Migros mağazalarının içinde yer alan tam donanımlı sınıflarda, Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliğiyle hem yetişkinlere hem de çocuklara özel ücretsiz eğitimler sunan Migros Aile Kulüpleri, 36 farklı noktada eğitim ve atölye çalışmalarıyla yerel üreticilerin güçlenmelerine katkı sağlamaya devam edecek.