Migros Up, ikinci çağrı dönemi başvurularını almaya başladı - Haberler

Migros ve girişimciler arasında ortak kültür oluşturarak yenilik üreten ve Türkiye girişimcilik ekosistemine değer kazandıran Migros Up Ortak İnovasyon Platformu'nun ikinci çağrı dönemi açıldı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, girişimcilerle ortak inovasyon geliştirmek amacıyla kurduğu Migros Up ile Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu çerçevede girişimcilere ürün/hizmetlerini Migros uzmanlarıyla birlikte sektörün içinde geliştirme fırsatı sunan Migros Up Ortak İnovasyon Platformu için başvurular 3 Haziran'a kadar devam edecek.

Migros'un güçlü altyapısı, test ortamını kullanma fırsatı ve ürünlerin tasarımından itibaren Migros profesyonelleriyle birlikte çalışma avantajı sunan Migros Up Ortak İnovasyon Platformu, girişimlerin yenilikçi ve çevik metodolojiler kullanarak geliştirilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda, Migros ile girişimleri ortak geliştirme ve büyütme, e-ticaretten insan kaynakları uygulamalarına, yapay zeka tabanlı teknolojilerden tarıma kadar birçok farklı alanda ortak çalışma ve Migros uzmanları ile birlikte gerçek çalışma ortamında test ederek iş modelleri geliştirme fırsatı sunuluyor.

Migros Up Ortak İnovasyon Platformu'na seçilerek girişimlerini sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çözümlerle hayata geçirme avantajı yakalayan girişimciler, Migros uzmanları ile ortak proje ekibinde bir araya geliyor.

Tüm ekibe verilen ürün geliştirme eğitiminin ardından süreç başlatılıyor. Şirketini, ekibini kurmuş ve ürün/hizmeti satışa hazır olan girişimcilerin değerlendirildiği platformun ortaya koyduğu yenilikçi çalışma ortamı, girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor.

Ekibi ve ürün/hizmeti satışa hazır olan, Migros ile ortak inovasyon sürecine dahil olmak isteyen girişimler, www.migrosup.com/basvuru-formu adresinden başvurularını tamamlayabiliyor.