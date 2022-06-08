Migros'un özgün markalı ürününe "Uluslararası Mükemmellik Ödülü" - Haberler

Migros, özgün markalar konusunda küresel ölçekli en itibarlı ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen "Uluslararası Özgün Markalar" yarışmasında Mükemmellik Ödülü kazandı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, dünya çapında 3 bin 500'den fazla üyesi bulunan PLMA tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen yarışmada ödüle layık görüldü.

Migros'un Anadolu Lezzetleri Taraklı Çam Kozalak Reçeli ürünü, tadı, görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması, ambalaj gibi birçok kriteri başarıyla geçerek ilgili kategoride "Salute to Excellence Awards" almayı başardı. Verdiği ödüllerle perakendecilerin özgün markalı ürünlerinde kalite ve yenilik açısından bilinirlik kazanmalarını destekleyen PLMA'nın yarışmasına bu yıl 20 ülkeden 51 perakendeci 69 kategoriyi kapsayan yaklaşık 450 ürünle başvuru yaptı. Ürünler PLMA'nın uluslararası jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda jüri üyeleri, Anadolu Lezzetleri Taraklı Çam Kozalak Reçeli için "Güzel yenilik", "Paketleme ve sunumda en iyisi", "Çok özel ürün, güzel tat" ve "Yeni iyi lezzet" görüşlerinde bulundu.