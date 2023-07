Migros, Uluslararası Özgün Markalar yarışmasında Mükemmellik Ödülü kazandı

Migros, Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Özgün Markalar' yarışmasında 3 farklı kategoride 'Mükemmellik Ödülü' kazandı. Migros'un M Life 2 Mineralli ve Vitaminli Bal Propolis Karışımı, Migros yüzde 100 Nar Ekşisi ve Like Me Aloe Vera Jel ürünleri ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplamda, 90 kategoriyi kapsayacak şekilde 20 ülkenin 64 perakende markasına ait 500'den fazla ürünün yarıştığı 'Uluslararası Özgün Markalar' yarışmasında ödül alan ürünler, tadı, tasarımı, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması ve ambalaj gibi birçok kriterde inceleniyor.

M Life 2 Mineralli ve Vitaminli Bal Propolis Karışımı, Migros yüzde 100 Nar Ekşisi ve Like Me Aloe Vera Jel ürünleri bu kapsamda değerlendirilerek ilgili kategorilerde Migros'a "Salute to Excellence Awards" ödülünü kazandırdı.