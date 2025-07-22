Migros'tan Yerel Kooperatifler İçin Önemli Etkinlik

Migros, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında, Türkiye genelindeki yerel kooperatifleri Ankara'da düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5M Ankara Migros mağazasında gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerel kooperatifler ürünlerini sergiledi. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü temsilcileri de etkinliğe katılarak stantları ziyaret etti.

Etkinlikte yerel üreticilerin ürünleri tüketicilerle buluşurken, kooperatif temsilcileriyle doğrudan temas kurulması sağlandı. Katılımcılar, farklı bölgelerin özgün ürünlerini tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen özgün tatları yakından tanıma fırsatı elde etti. Kooperatif temsilcileri ile tüketicilerin doğrudan iletişim kurduğu etkinlikte, yerel üretimin desteklenmesine yönelik işbirliği örnekleri öne çıktı.

75 kooperatifle işbirliği yürütülüyor

Migros, sürdürülebilir tarım ve yerelleşme vizyonu kapsamında Türkiye genelinde 75 kooperatifle işbirliği gerçekleştiriyor. Bu işbirlikleriyle, kooperatiflerin ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarda satışa sunularak yerel kalkınmaya katkı sağlanıyor.

Şirket, Kayseri yerli yeşil mercimeği, Niğde patatesi ve Avrupa Birliği coğrafi işaretli Bingöl Balı gibi ürünlerin üretimini desteklediği projelerle yerel tarımın sürdürülebilirliğini önceliklendiriyor. Ayrıca, Macrocenter mağazalarında oluşturulan "Dayanışma Köşesi" aracılığıyla afet bölgelerindeki üreticilerin ürünleri müşterilerle buluşturuluyor.

Migros Aile Kulüpleri bünyesinde verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı tarım eğitimleriyle üreticilere teknik bilgi sağlanırken, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ticaret Bakanlığı iş birlikleriyle yürütülen eğitim ve mentörlük programları kapsamında yüzlerce girişimciye pazara erişim ve sürdürülebilir kalkınma desteği sunuluyor.

Etkinlikte stant açan kooperatifler arasında Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Güney Adana Kadın Girişimciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Mersin Kadın Girişimi Üretim, İşletme Kooperatifi, Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi, Düziçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, yerel üretimin güçlenmesi ve milli ekonominin kalkınmasına verilen her katkının ekonomi için olduğu kadar sosyal refah adına da önem taşıdığını belirtti.

Kooperatifçilik kültürünün ekonomik kalkınmanın ve sosyal dayanışmanın temeli olduğunu aktaran Baydur, "Yerel üretimin güçlendirilmesi ve kayıtlı ekonominin desteklenmesi açısından kooperatiflerin organize perakendeyle kurduğu bağ son derece kıymetli. Migros olarak, kooperatiflerle kurduğumuz işbirlikleri sayesinde onların pazara erişimini kolaylaştırıyor, kalite kriterlerini geliştirerek doğru ve sürdürülebilir üretim yapmalarına destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Baydur, yürütülen işbirliklerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da güçlü bir katkı sunduğunu belirterek, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" çerçevesinde düzenlenen bu buluşmanın, üreticilerle tüketicileri bir araya getirdiğini ve yerel değerlerin daha geniş kitlelerle paylaşılmasına vesile olduğunu kaydetti.