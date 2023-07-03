Migros, deprem bölgesindeki üreticilere destek oluyor

Migros, deprem bölgesindeki ekonomik kalkınmayı desteklemek ve ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlamak için meyve-sebze alımlarına devam ediyor. Hataylı üreticilerden 18 bin 500 adet enginar alımı yapan Migros, bu ürünleri mağazalarında ve online kanallarında satışa sunuyor. Toplamda 60 bin adet enginar alımı hedefleyen Migros, bölgedeki çiftçilere destek vererek üretimin yeniden başlamasını sağlıyor.

Deprem bölgesinin ekonomik olarak kalkındırılarak üreticilere gelir yaratılması ve ürünlerin zarar görmeden tüketicilerle buluşması için çalışan Migros, meyve-sebze alımlarına devam ediyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, son olarak Hataylı üreticilerden 18 bin 500 adet enginar alımı yaparak reyonlarında satışa sundu. Toplamda 60 bin adet enginar alımı hedefleyen Migros, bu ürünleri mağazalarının yanı sıra online kanallarında da satışa sunuyor.

Bölgede alım seferberliği başlatarak sektöründe öncü bir adım atan Migros, daha önce Hatay'dan Arsuz limonu, portakal, Samandağ beyaz bal kabağı, dereotu, maydanoz, nane, Samandağ biberi, badem, beyaz ve kırmızı lahana, pancar ve pırasa olmak üzere toplam 600 tonu aşkın alım yapmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, deprem bölgesindeki illerin üretime yeniden döndürülmesi ve kalkındırılması için çiftçilere ihtiyaç duydukları desteği verdiklerini belirterek, ürünlerini satın alarak değerini kaybetmeden tüketiciyle buluşturduklarını aktardı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Başlatılan bu alım seferberliği ile balıktan meyve sebze ve bakliyata kadar toprağımızın, denizimizin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Alımları hızlıca yerinde tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduk. Bugüne dek 600 tonu geçkin mahsulü koruma altına alarak tüm Türkiye'ye dağıttık. Son olarak ise Hatay'daki üreticilerimizden 18 bin 500 adet enginar alımı gerçekleştirdik. Binbir emekle üretilen bu ürünleri mağazalarımız ve online kanallarımızda satışa sunduk. Toplamda ise 60 bin adet enginar alımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Birçok farklı ürün özelindeki alımlarımızı devam ettireceğiz."