Migros "çiçek gibi karnavalın" sponsorları arasında yer aldı

ADANA (AA) - Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 10'uncusu, diğer markaların yanı sıra Migros'un da sponsorluğunda 24- 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliği taşıyan organizasyon "Nisan'da Adana'da" başlığıyla düzenlenecek.

Migros, katılımcıların karnaval süresince ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilmesi için hazırladığı Migros Konteyner Market'in yanı sıra kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları ile binlerce kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunan Aile Kulübü standı ve kadınların eğlenirken aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlayan Migros İyi Gelecek Elçileri platformu ile Merkez Park yerleşkesinde yerini alacak.

Migros, karnaval kapsamında düzenlenecek büyük korteje, katılımcıların zevkle izleyecekleri performans sanatçılarıyla katılacak.

Adana'nın mevcut turizm değerlerinin daha etkili tanıtımını sağlamak, turizmi çeşitlendirmek amacıyla düzenlenen karnaval, şehrin kültürel zenginliklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına da vesile oluyor. Organizasyon tarafından karnavalı daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla hazırlanan Karnaval Gazetesi'ni Migros mağazalarından da almak mümkün olacak.

Mart ayı boyunca yarışmalar ve sosyal medya paylaşımları gibi ön etkinliklerle başlayan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, iş ve sanat dünyasının yıldız isimlerinin katılımı, çeşitli yarışmalar, turnuvalar, atölyeler, konserler, söyleşiler, sergiler ve eğlenceli gösteriler ile adeta bir şölen sunacak.

Tüm etkinlikler karnavalın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.