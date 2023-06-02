Migros, 2030'a endeksli sürdürülebilirlik hedeflerine ilerliyor

Migros, iklim değişikliğiyle mücadele, su ve enerji tüketiminin verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve gıda israfıyla mücadele alanında 2030'a endeksli hedeflerine ilerlemeye devam ediyor.

Migros, iklim değişikliğiyle mücadele, su ve enerji tüketiminin verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve gıda israfıyla mücadele alanında 2030'a endeksli hedeflerine ilerlemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik stratejisini ve yol haritasını "İyi Gelecek Planı" çerçevesinde belirleyen Migros, iklim değişikliğiyle mücadele için 1,5 derece senaryosu ile uyumlu olarak 2030'a kadar karbon ayak izini yüzde 42 azaltmayı taahhüt etti.

Bu doğrultuda, marka, soğutucu dolaplarda gaz yerine soğutulmuş su döndüren ve patenti kendine ait sistemi mağazalarına yaygınlaştırıyor.

Dağıtım merkezlerinde yenilenebilir enerji yatırımlarına da ağırlık veren markanın, satış metrekaresi başına su kullanımını yüzde 10 azaltma hedefi bulunuyor. Satışında bulunan ürünlerin karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan şirket, Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı'nı kurarak 10 yılı aşkın bilgi birikimini ve deneyimini tedarikçileriyle paylaşıyor.

Yerel üreticilerin ve çiftçilerin pazarda daha fazla yer bulmasını sağlıyor

Migros, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçilerin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için her türlü desteği sağlıyor. Türkiye'de öncülüğünü yaptığı İyi Tarım Uygulamalı üretimi artırmak için üretici ve çiftçilere sertifika süreçlerinde danışmanlık ve eğitimler veriyor.

MLife markalı çiğ fındığını, rejeneratif tarımı da destekleyecek şekilde Rainforest Alliance sertifikalı hale getiren marka, tarım kooperatiflerinden alımlarını da artırdı.

Marka, bu yolla küçük ölçekli yerel üreticilerin ve çiftçilerin pazarda daha fazla yer bulmasını sağlarken, kadın kooperatiflerinin ürünlerini de raflarına taşıyor, Kadın Akademisi ve Aile Kulüpleri ile kadın kooperatiflerine eğitimler veriyor.

4 yılda 51 milyon öğünlük gıdayı kurtararak hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirdi

Şirket, üretilen gıdaların korunması için, gıda imha oranlarını 2030'a kadar yüzde 50 azaltma taahhüdü doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda operasyonel iyileştirme, otomatik sipariş, tüketim tarihi yaklaşan ürünlerde indirimli satış, satışa dönmeyen ürünlerin bağışlanması gibi pek çok farklı çalışma yürütüyor.

4 yılda 51 milyon öğünlük gıdayı kurtaran Migros, bu hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirdi. Ayrıca, yerelden alınan ürünlerin aynı bölgede satışını önceliklendirerek hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de karbon emisyonunun düşmesini amaçlıyor.

Marka, son çalışması "Siyah Asker Sinekleri" projesi ile de mağazalarından toplanan gıda atıklarını biyoteknoloji yöntemi ile bakım evlerindeki hayvanların beslenmesi için yeniden besin zincirine kazandırıyor.

2023 sonuna kadar yaklaşık 500 tona yakın plastik kullanımının önüne geçecek

Plastik atıklarla mücadele alanında Poşetsiz Alışveriş Hareketi'ni başlatan şirket, müşterilerini çevreci, uzun ömürlü çanta kullanmaya teşvik ediyor.

Marka bu kapsamda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan özgün markalı ürün sayısını da her yıl artırıyor. İş Dünyası Plastik Girişimi'nin imzacısı olan Migros, 2023 sonuna kadar yaklaşık 500 ton plastik kullanımının önüne geçmeyi taahhüt etmişti. Gelinen noktada, sadece 30 tonluk bir dönüşüm sonrasında bu hedefini de tamamlamış oluyor.

2022'de gıda perakende sektörünün ilk "Entegre Faaliyet Raporu"nu yayınlayan şirket, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin ilk yayınlandığı 2014'ten bu yana endekste aralıksız yer alan tek gıda perakendecisi.

Marka, 2022'de ilk kez yayınlanan ve sürdürülebilirlik performansı en yüksek 25 firmanın listelendiği BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girmeye hak kazandı. Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne Türkiye'den giren ilk gıda perakendecisi olan Migros, çevresel raporlama alanında en itibarlı girişim olan CDP'de (Karbon Saydamlık Projesi) bu yıl dördüncü kez İklim Liderleri, ikinci kez de Su Liderleri arasında yer aldı.

Verilen bilgiye göre, Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında şirket, Halk Eğitim Merkezleri eğitmenleriyle İzmir, Mersin, Yalova, Adana'daki Aile Kulüpleri'nde çocuklara özel, çevre bilinci eğitimleri gerçekleştirecek.

Üretim ve tüketimdeki denge, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, su kaynaklarının verimli kullanımının önemi ve çocukların günlük hayatlarında, çevreyi korumak için yapabilecekleri anlatılacak. Eğitimlerden sonra Adel Kalemcilik'in desteği ile çocuklar çevreyi korumanın önemi konulu resimler çizecek. Çocukların gözünden kağıda dökülen resimlerin kolaj yapılıp Migros mağazalarında sergilenmesi planlanıyor.