Midilli Belediye Başkanı Kytelis, Ayvalık'ta ziyaretlerde bulundu - Haberler

Yunanistan'ın Midilli Adası Belediye Başkanı Stratis Kytelis başkanlığındaki heyet, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kytelis ile Midilli Belediye Meclis ve Ticaret Odası yöneticilerinin yanı sıra Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği (Siniparksy) Başkanı Villy Tentoma, Deniz Hudut Kapısı'nda Ayvalık Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Ergin ve beraberindekiler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Midilli Belediye Başkanı Kytelis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde zayıflayan ekonomik ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacıyla Türkiye'de temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Sıcak bir ortamda karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kytelis, Ayvalık dışında Türkiye ile Midilli arasında yeni bir hattın açılması için İzmir'de belediye yöneticileriyle görüşmeler yapacaklarını aktardı.

Konuk heyet daha sonra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Midilli ile Ayvalık arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda iş birliklerini sürmesi ve her iki halk arasında kültürel etkinliklerin yapılabilmesi konularında görüş birliğine varıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi ile Midilli arasında gençlerin katıldığı festivalin benzeri için Ayvalık'ın da projeye dahil edilmesi fikri benimsenerek, salgın döneminde ara verilen Ayvalık Caz Festivali'nin, Midilli Adası'nda da her iki ülkenin müzisyenlerinin katılımıyla eş zamanlı yapılabilmesi ele alındı.

Ayvalık'taki kültür rotaları projesini konuk heyetle paylaşan Ergin, mübadele öncesinden aktarılan tarihi ve kültürel mirasların tanıtılmasının amaçlandığı projenin farklı dillerde yazılı ve görsel baskılarla destekleneceğini ve her kesimin yararlanabileceği hale getirilmesini amaçladıklarını bildirdi.

Ayrıca, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca'nın Midilli ile Ayvalık arasında karşılıklı kurulacak laboratuvarlar aracılığıyla süt ve süt ürünlerinin ithalat ve ihracatının yapılabilmesine ilişkin önerisi de konuşuldu.