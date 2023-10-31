Midea Group'un geliri yüzde 7,67 arttı

Çinli ev aletleri devi Midea Group, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,67 oranında arttığını bildirdi.

GUANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çinli ev aletleri devi Midea Group, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,67 oranında arttığını bildirdi.

Şirketin Pazartesi günü yayımladığı raporda, Ocak- Eylül döneminde şirketin toplam gelirinin 291,1 milyar yuan (yaklaşık 40,6 milyar ABD doları) olduğu belirtildi.

Rapora göre şirket bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,27 artışla toplam 27,7 milyar yuan net kar elde etti.

Midea Group sadece üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,32 artışla 94,1 milyar yuan gelir elde ederken, net karı ise yüzde 11,93 artışla 9,5 milyar yuana yükseldi.

Fortune 500 listesinde yer alan şirket, bugüne kadar dünya genelinde 31 araştırma ve geliştirme merkezi ile 40 büyük üretim üssü kurdu. 2023'ün ilk yarısında Midea Group'un yurtdışı gelirleri 80,54 milyar yuana ulaştı. Bu rakam, söz konusu dönemde şirketin toplam gelirinin yüzde 40,88'ini oluşturdu.