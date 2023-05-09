Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her gün hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Bu hızlı gelişim, geleneksel çalışma, eğlence, bilgi edinme şekillerini değiştiriyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her gün hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Bu hızlı gelişim, geleneksel çalışma, eğlence, bilgi edinme şekillerini değiştiriyor." dedi.

Küresel alan adı pazarındaki son gelişmelerin ele alındığı, alan adı sistemleri endüstrisini güçlendirmeyi hedefleyen Middle East DNS Forum 2023 etkinliği, BTK Başkanı Karagözoğlu, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Orta Doğu Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Baher Esmat ve birçok uzmanın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Karagözoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her gün hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, bu hızlı gelişimin, geleneksel çalışma, eğlence, bilgi edinme şekillerini değiştirdiğini söyledi.

İnternetin; sürdürülebilir büyüme, inovasyon ve gelişmeye ciddi katkıda bulunduğunu aktaran Karagözoğlu, BTK'nın alan adlarına ilişkin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı.

ICANN Orta Doğu Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Baher Esmat ise dijitalleşmenin tüm potansiyelini kullanabilmek için yeniden birleştirilmiş ve güvenli bir internete ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Birleştirilmiş internet aracılığıyla cihazların kesintisiz olarak birbiriyle iletişime geçtiğini anlatan Esmat, "Böylece insanlar da aynı bilgiye çevrim içi olarak erişebilirler. Bu sayede internet herkes için erişilebilir bir şey haline gelir. ICANN bu noktada interneti birleştiren, internetin protokol parametrelerini sağlayan bir platform, internet dünyasını birbirine bağlıyor." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ICANN Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu John Crain, internetin gelişimi ve alan adları sistemine dair bir konuşma yaptı. Etkinlikte ayrıca, alan adları, DNS güvenliği gibi konularda çeşitli paneller düzenlendi.

Middle East DNS Forum 2023 etkinliği, yarın gerçekleştirilecek panel ve sunumların ardından sona erecek.