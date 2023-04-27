Microsoft Başkanı Smith: 'İngiltere'ye güvenimiz sarsıldı'

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasının İngiltere tarafından engellenmesinin güven sarsıcı bir karar olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) iş yapmak için daha cazip bir yer olduğunu söyledi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasının İngiltere tarafından engellenmesinin güven sarsıcı bir karar olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) iş yapmak için daha cazip bir yer olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Smith, İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun (CMA) dün Microsoft'un Activision'ı satın almasını engellemesi nedeniyle, 40 yıldır faaliyet gösterdikleri ülkedeki "en karanlık" günü yaşadıklarını ifade etti.

Bu kararın hayal kırıklığı yarattığını belirten Smith, "Bundan da öte, İngiltere adına da kötü bir karar. Bu karar, İngiltere'de teknoloji alanında iş fırsatlarının geleceğine olan güvenimizi sarstı. İnsanlar şaşırdı, hayal kırıklığı yaşadı ve İngiltere'de teknolojiye olan güven derinden sarsıldı.

Burada açık bir mesaj var ki o da; AB'nin iş yapmak için İngiltere'den daha cazip bir yer olduğu." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz rekabet otoritesi CMA dün, Microsoft'un Activision'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasını bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği yönündeki endişeler nedeniyle engellediğini açıklamıştı.

ABD'li oyun şirketi Activision, Call of Duty, Candy Crush ve World of Warcraft gibi dünyaca ünlü oyunların geliştiricisi ve distribütörlüğünü gerçekleştiriyor.