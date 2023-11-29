Michelin, Almanya'daki fabrikalarında üretimi durduracak

Fransız lastik üreticisi Michelin, Almanya'daki Karlsruhe ve Trier fabrikalarında üretimi kademeli olarak durduracağını ve Homburg kasabasında yeni lastik ve yarı mamul üretimini sonlandıracağını açıkladı. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 1.532 çalışan etkilenecek.

FRANKFURT, 29 Kasım (Xinhua) -- Fransız lastik üreticisi Michelin, Almanya'nın Karlsruhe ve Trier kentlerindeki fabrikalarında üretimi "kademeli olarak durduracağını" ve Homburg kasabasında "yeni lastik ve yarı mamul üretimini" sonlandıracağını açıkladı.

Karlsruhe'de 1931 yılında kurulan Michelin fabrikası, şirketin Almanya'daki en eski tesisi. Tesis şu anda 1,1 milyon hafif kamyon lastiği üretme kapasitesine sahip. Michelin ayrıca müşteri iletişim merkezini de Karlsruhe'den Polonya'ya taşıyacak.

Söz konusu operasyonların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Süreçten toplamda 1.532 çalışan etkileniyor.

Şirket, kararın ana nedenleri olarak "uygun fiyatlı kamyon lastiklerinde artan rekabeti ve Almanya'daki faaliyetlerinde rekabet gücünün yetersiz olmasını" gösterdi.

Lastik üretiminde temel önem arz eden doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış, üretim maliyetlerini yükselterek şirketin ülkede kar etmesini giderek zorlaştırdı.

ABD'li lastik üreticisi Goodyear da bu ayın başında yaptığı açıklamada, Almanya'daki iki üretim tesisinde üretimi durduracağını ve yaklaşık 1.750 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.