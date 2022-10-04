MHP Lideri Bahçeli: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir değişime...
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MHP Lideri Bahçeli: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir değişime uğrayacaktır.
MHP Lideri Bahçeli: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir değişime uğrayacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi